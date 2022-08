Fotbalisté Ostravy porazili Zlín 3:1 a poprvé v ligové sezoně vyhráli

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve třetím kole první ligy Zlín 3:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili. Pavlu Vrbovi tak zpříjemnili 300. ligový zápas v roli hlavního trenéra. Baník skóroval třikrát během 24 minut první půle, o góly se postarali Michal Frydrych, Petr Jaroň a David Buchta. Mezi první a druhou brankou domácích byl vyloučen hostující útočník Jan Silný. "Ševci" snížili po změně stran zásluhou Jakuba Koláře, v závěru utkání uviděl červenou kartu střídající obránce Slezanů Gigli Ndefe.

Ještě než se rozběhl ostravský brankostroj, zápas zdaleka nebyl jednoznačný. První velkou možnost měl Zlín, když si Cedidla ve vápně připravil míč na levou nohu, ale jeho střelu po zemi gólman Laštůvka vykopl nohou.

To domácí z první příležitosti ve 14. minutě udeřili. Fleišman našel trestným kopem z velkého čtverce hlavu Frydrycha a ten po návratu do Baníku poprvé v lize skóroval.

Domácí vedoucí branka uklidnila. A ještě více vyloučení Silného, který po necelé půlhodině hry zasáhl kopačkou na zemi Laštůvku a rozhodčí mu ukázal červenou kartu.

Hodinovou přesilovku Ostrava záhy zužitkovala po kolmém pasu Kaloče na Jaroně, který prostřelil z šestnáctky Dostála. Dvacetiletý záložník zaznamenal svou první trefu v nejvyšší soutěži.

Jaroň o pět minut později přidal i gólovou asistenci. Jeho centr od pravé lajny sklepl zblízka za Dostála Buchta a vzhledem k poměru sil na hřišti bylo prakticky rozhodnuto.

Druhý poločas už tolik zajímavých okamžiků nepřinesl. Ostrava kontrolovala hru a soupeř se v oslabení dopředu taky moc nepouštěl. Po rohovém kopu mohl v 64. minutě přidat svou druhou trefu v duelu Frydrych, ale tentokrát jeho hlavičce decimetry scházely.

Potom měl šanci na snížení Zlín. Janetzký se uvolnil ve vápně a přinutil Laštůvku k těžkému zákroku. I o deseti hráčích se hosté dočkali branky, když v 76. minutě Kolář po rohu hlavičkou o břevno snížil.

Zlín pokračoval v platonickém tlaku, ale více už nezvládli i přesto, že posledních minutách se síly na trávníku po faulu a vyloučení Ndefeho srovnaly.

Baník doma v lize porazil Zlín počtvrté za sebou a nastřílel mu při tom 16 gólů. V nejvyšší soutěži mu nepodlehl posedmé v řadě. "Ševci" venku v lize od loňského srpna v 16 zápasech po sobě nezvítězili.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "V prvním poločase jsme jasně dominovali, měli jsme tam akce, které byly koukatelné. Myslel jsem si, že druhý poločas odehrajeme ve větším klidu, ale vyloučení Zlína nám spíš ublížilo. Zlín ucpával nahrávky, chodil do brejků, měl více standardek, ve kterých jsou silní, a potrestali nás. Tlačili jsme to zbytečně středem. Ale jsem rád, že jsme vyhráli a máme tři body. Před Teplicemi je to povzbuzení."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Zápas jsme si prohráli červenou kartou a třemi brankami. Pak to v deseti dohánět je na Baníku složité. Ale nesložili jsme zbraně a Baník jsme ještě prohnali. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, drželi jsme balon, ale oni udeřili z první standardky, to nás nalomilo. Kdybychom byli v plném počtu, dokázali bychom urvat body. To už se ale nedozvíme. Ve druhém poločase jsme dali na 3:1 a měli další šance. Rozdíl byl už ale velký."

Baník Ostrava - Trinity Zlín 3:1 (3:0)

Branky: 14. Frydrych, 34. P. Jaroň, 38. Buchta - 76. Kolář. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Černoevič - Zelinka (video). ŽK: Oulehla (asistent trenéra) - Fillo, Didiba. ČK: 87. Ndefe - 28. Silný. Diváci: 6219.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (46. Ndefe), Frydrych, Pojezný, Fleišman - P. Jaroň (75. Miškovič), Kaloč, Kuzmanovič (89. Šehič), Pokorný, Buchta - Klíma (66. Tijani). Trenér: Vrba.

Zlín: Dostál - Cedidla, Kolář, Simerský, Čanturišvili - Fillo (71. Hrdlička), Janetzký, Didiba (81. Kovinič), Hrubý (46. Vukadinovič), Jawo (81. Hellebrand) - Silný. Trenér: Jelínek.