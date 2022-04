Fotbalisté Pardubic využili přesilovku a na úvod nadstavby vyhráli v Jablonci

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Pardubic v prvním kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu překvapivě zvítězili v Jablonci 1:0. Zápas rozhodl v 71. minutě Tomáš Solil, který využil přesilovku po vyloučení domácího Michala Surzyna z 51. minuty. Východočeši venku v nejvyšší soutěži zvítězili po šesti porážkách za sebou a poskočili na 14. místo tabulky o skóre za třinácté Bohemians 1905. Jablonec už 11 kol nevyhrál a klesl na předposlední 15. příčku. Před Karvinou má osmibodový náskok.

Jablonec začal podle očekávání aktivněji, do gólových šancí se ale dostával těžko. V osmé minutě Krob nabil Surzynovi a jeho pohotová střela zhruba z hranice těsně minula břevno. V 27. minutě se po Kratochvílově křížném pasu napříč vápnem dostal do zakončení Malínský, ale přes vybíhajícího gólmana Markoviče poslal balon daleko vedle.

Pardubičtí postupně srovnali hru a v druhé části úvodního dějství dvakrát zahrozili. Po necelé půlhodině Vacek v dobré pozici jen trefil obránce, poté stejný hráč nacentroval z pravé strany a Rezek z voleje vypálil vysoko nad.

Tři minuty po přestávce upadl na hranici vápna po souboji s domácím Surzynem unikající Rezek. Sudí Proske nejprve faul neodpískal, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu jabloneckého beka za přišlápnutí soupeře v pozici posledního hráče vyloučil.

Východočeši mohli přesilovku rychle využít. V 59. minutě ale Kostka nepropálil domácí defenzivu a chvíli nato po centru z pravé strany hlavičkoval kapitán Jeřábek do břevna. Na opačné straně mohl po rohu otevřít skóre Martinec, hlavou však zamířil těsně vedle.

V 70. minutě si zaběhl za obranu Černý, ale domácí jeho střelu zblokovali na roh. O minutu později už Pardubičtí početní převahu využili. Čelůstkův přízemní centr z levé strany propadl až na malé vápno, odkud ho dotlačil do sítě Solil. Dvaadvacetiletý záložník skóroval počtvrté v ligové sezoně a dotáhl se na nejlepší týmové střelce v ročníku.

Na druhé straně upadl ve vápně střídající Černák, ale rozhodčí odpískal předchozí ofsajd. Domácí i v oslabení vyvinuli v závěru tlak, ale srovnat se jim už nepovedlo. V samém závěru šestiminutového nastavení ještě videorozhodčí zkoumal možnou hru rukou ve vápně v podání hostujícího Čiháka, ale penalta se nepískala.

Pardubičtí v pátém ligovém utkání s Jabloncem poprvé zvítězili a coby tým s nejhorší defenzivou poprvé v sezoně nejvyšší soutěže venku neinkasovali. Severočeši naopak už tři kola po sobě nebodovali a v posledních dvou neskórovali.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do zápasu dobře, nějakých 25 minut bylo kombinačně dobrých. Soupeř poctivě čekal na naši chybu a měl dvě šance. Dohrálo se to do poločasu bez větších šancí. Hráče jsem upozorňoval, že Pardubice budou čekat na naši chybu. Stala se a přišlo vyloučení. Z banálního centru přišel pardubický gól, je to už po několikáté. Pak už to vyznělo v křeč. Byly tam nějaké standardní situace, ale nic z toho neskončilo v brance. Je to tristní a smutné, opět jsme nevstřelili branku. Takhle dlouhou krizi nepamatuji."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Do utkání jsme vstoupili ustrašeně, domácí nás prakticky nepustili za půlku. Po 25. minutě jsme začali být i my nebezpeční. Měli jsme šanci Rezkem a Vackem. Do druhého poločasu jsme vstoupili už lépe, bylo to takové vyrovnané. Přišlo vyloučení Surzyna a to nás trochu ukolébalo. Probudila nás šance Jeřábka do břevna. Pak už jsme skórovali po takové šmudle od Tomáše Solila. Jsme teď strašně šťastní. Udělali jsme malinký a první krůček k záchraně."

FK Jablonec - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Branka: 71. Solil. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Štěrba (video). ŽK: Lupač (Pardubice). ČK: 51. Surzyn (Jablonec). Diváci: 1613.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Krob (75. Pleštil) - Hübschman (75. Nešpor) - Malínský (80. Štěpánek), Kratochvíl, Houska (80. Považanec), Zelený - Ikaunieks (56. Černák). Trenér: Rada.

Pardubice: Markovič - Kostka, Hranáč, Čihák, Čelůstka - Jeřábek - Patrák (87. Lupač), Vacek (86. Červ), Solil, Rezek (70. Mareš) - Černý (86. Matějka). Trenér: Novotný.