Fotbalisté Pardubic remizovali ve východočeském ligovém derby s Hradcem 1:1

Pardubice - Fotbalisté Pardubic v 10. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Hradcem Králové. Východočeské derby gólově otevřel v 44. minutě z penalty pardubický kapitán Pavel Černý, v 61. minutě srovnal Štěpán Harazim. Domácí bodovali po dvou kolech a jsou na 13. místě. "Votroci" nenavázali na triumf z obnovené premiéry trenéra Václava Kotala proti Jablonci (1:0) a jsou desátí.

Pardubice doma bodovaly po dvou porážkách, v ročníku nejvyšší soutěže tam však nevyhrály páté z dosavadních šesti utkání. Hradec nezvítězil v ligovém derby počtvrté v řadě, po dvou prohrách v něm alespoň bodoval. Na venkovní ligové vítězství čeká šest utkání.

Pardubičtí dnes místo tradiční bílé a červené nastoupili ve speciálních modro-červených dresech, které v příštím týdnu nabídne klub v charitativní dražbě. Nemohli se ale spolehnout na podporu "kotle" za bránou, někteří fanoušci kvůli sporům s vedením klubu fandili jen za branami stadionu.

Takřka domácí atmosféru tak měli díky zaplněnému sektoru hostů Královéhradečtí, kteří byli v úvodní půlhodině aktivnějším týmem. Už ve třetí minutě našel Harazim ve vápně Vašulína, jenž z bezprostřední blízkosti trefil jen gólmana Budinského. Z krkolomné pozice před bránou neuspěl ani v 22. minutě Krejčí.

Domácí zahrozili až těsně před pauzou. Zmatky v rozehrávce vyústily v Klímovu nešťastnou přihrávku před vlastní bránu, kde Daňkovu střelu na poslední chvíli srazil na roh Ševčík. Královéhradecký stoper ale současně skluzem domácího hráče fauloval a sudí Berka po poradě s videem nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil Černý, jenž vítěznými brankami rozhodl obě derby v minulé sezoně (1:0 a 3:1). Osmatřicetiletý bývalý útočník "Votroků" zaznamenal premiérový zásah v ligovém ročníku.

Hradec Králové ve třetím soutěžním utkání od návratu kouče Kotala dostal první gól a hned po změně stran mohl inkasovat podruhé. Darmovzal zakončil průnik mezi obránci nezištnou přihrávkou na Hlavatého, domácí špílmachr ale ve vyložené šanci minul bránu. Na druhé straně musel Budinský zasáhnout při Pilařově nebezpečné hlavičce.

Hosté se dočkali v 61. minutě, kdy si Harazim naskočil na Pilařův přetažený centr a hlavou vyrovnal. Třiadvacetiletý obránce nebo záložník dal v 62. ligovém startu druhý gól a prosadil se po takřka třech letech. "Votroci" skórovali na hřišti východočeského rivala po čtyřech soutěžních utkáních.

Bleskovou otočku mohl zařídit Vašulín, jenže Budinský jeho ránu vyboxoval. Hra se oboustranně otevřela, na poslední velkou šanci ale takřka vyprodané hlediště pardubického stadionu čekalo až do 79. minuty, kdy Bajza vytáhl skvělý zákrok proti Sychrově obstřelu.

Pardubice, které ve středu vypadly z poháru po penaltovém rozstřelu s třetiligovými Velvary, nevyhrály čtvrté soutěžní utkání za sebou, z toho třetí v lize.

Hlasy trenérů po utkání:

Radoslav Kováč (Pardubice): "Do utkání jsme vstoupili nervózně, Hradec byl silnější na míči. Pak jsme převzali iniciativu, což vyústilo gólem. Utkání rozhodla neproměněná šance Hlavatého, za stavu 2:0 už si myslím, že bychom zápas zvládli. Po inkasované brance jsme z toho zase trochu vypadli, ale pak jsme měli šance stejně jako Hradec. Je to domácí ztráta, navíc jsme chtěli napravit až ostudný výkon v poháru ve Velvarech. Remíza je ale nakonec spravedlivá. Každý bod se počítá, musíme to napravit venku."

Václav Kotal (Hradec Králové): "Viděli jsme zajímavé utkání. Škoda toho pokutového kopu, protože si myslím, že jsme byli v zápase o něco málo lepším týmem. Penaltový zákrok byl tak na hraně, Ševčík tam nešel podrážkou, ale spíš setrvačností, nicméně faul to zřejmě byl. Harazima jsme posunuli do zálohy už v minulém kole proti Jablonci a opět podal dobrý výkon, tentokrát to potvrdil i gólem. Bod z venkovního utkání bereme. Naši diváci navíc vytvořili skvělou atmosféru."

FK Pardubice - FC Hradec Králové 1:1 (1:0)

Branky: 44. Černý z pen. - 61. Harazim. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vyhnanovský - Petřík (video). ŽK: Icha - Ševčík, Kodeš. Diváci: 4530.

Pardubice: Budinský - Icha, Halinský, Kukučka, Surzyn - Darmovzal - Matoušek (63. Pikul), Hlavatý, Daněk, Sychra (80. Míšek) - Černý (70. Krobot). Trenér: Kováč.

Hradec Králové: Bajza - Klíma, Ševčík, Čihák, Horák - Kodeš, Dancák - Harazim, Krejčí (90. Kučera), Pilař (86. Juliš) - Vašulín (84. Hais). Trenér: Kotal.