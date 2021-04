Fotbalisté Ostravy zvítězili v souboji sousedů v tabulce v Olomouci 2:0

Olomouc - Fotbalisté Olomouce prohráli v 29. kole první ligy v souboji sousedů ze středu tabulky s Ostravou 0:2. Baník poslal v 27. minutě do vedení David Buchta a pojistku přidal v nastavení Filip Kaloč. V 90. minutě za stavu 0:1 neproměnil domácí Pablo González penaltu. Slezané zvítězili potřetí z posledních čtyř kol a v neúplné tabulce poskočili na sedmé místo. Sigma doma v lize popáté za sebou nevyhrála a zůstala devátá.

Na Hané se zpočátku hrálo opatrně. V sedmé minutě domácí Hubník vracel míč po rohu do malého vápna a po teči Poulola jej vykopával z brankové čáry Jánoš. Hosté na první šanci čekali až do 27. minuty, ale hned se z ní dokázali prosadit. Buchta si po autovém vhazování narazil s De Azevedem a před pokutovým území dostal dostatek času k tomu, aby zamířil přesně k levé tyči.

O čtyři minuty později Tetour nacentroval míč na zadní tyč, kde hned dvakrát zakončoval Šašinka. Domácí brankář Mandous však oba pokusy pokryl a hlavičku Buchty pak vykopl Hubník. Další velkou šanci měl Baník v 37. minutě, De Azevedo však po nepřesnosti v olomoucké rozehrávce branku z pravé strany netrefil.

"Sigma vstoupila do zápasu aktivně, což jsme očekávali. Tuhle pasáž jsme ale zvládli. Postupem času jsme se stávali nebezpečnými i my a chodili jsme do protiútoků. Jeden se nám vydařil," řekl při on-line tiskové konferenci asistent ostravského trenéra Ondřej Smetana.

Čtyři minuty před koncem byli Hanáci blízko vyrovnání, ale Houska z přímého kopu vypálil jen do břevna. "V prvním poločase jsme udělali jednu chybu a soupeř nás bohužel potrestal. Za celý poločas jsme si ale kromě břevna z přímého kopu nevytvořili žádnou šanci," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Po pěti minutách druhého poločasu napřáhl z 30 metrů González a vystřelil kousek vedle. Po hodině hry vyslal na opačné straně nadějnou přihrávku do vápna Holzer, před zakončujícím Kaločem však na poslední chvíli předvedl obranný zákrok olomoucký Zmrzlý.

Přestože se druhý poločas hrálo zejména na polovině Baníku, brankové příležitosti dlouho nepřicházely. Až v 77. minutě hostující Zajíc vystihl Breiteho zpětnou hlavičku, ve vyložené šanci ale domácího brankáře Mandouse nepřekonal. Vzápětí se ve vápně kolem bránícího hráče obtočil Kaloč, zakončení mu však nesedlo a vysoko přestřelil.

Dvě minuty před koncem zápasu střídající Šíp nastřelil ve vápně ruku bránícího Kuzmanoviče a rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop pro Sigmu. González z penalty zamířil k levé tyči, což však gólman Laštůvka vystihl a skvělým zákrokem zachránil Ostravě tři body.

"Fotbal někdy píše hezké příběhy a dnes to je pro Honzu Laštůvku a celý Baník nádherný zápas. Laštůvka má pro tým a celý klub obrovský přínos," uvedl Smetana.

"Závěr zápasu pak přesně charakterizuje a vystihuje naši sezonu, takových zápasů jsme měli spoustu. Dopadlo to, jak to dopadlo. Máme znovu hlavy dole a jsme ze zápasu zklamaní," litoval Látal.

Vítězství Baníku pak v druhé minutě potvrdil Kaloč, který po rychlém protiútoku zblízka propálil vše před ním. Jednadvacetiletý záložník dal svůj první ligový gól v kariéře.

"Viděl jsem, že je tam volný prostor a že tam jde Kuzmanovič. Chtěl jsem dát gól na 2:0, aby už byl klid. Prošlo to až na mě a jsem za to strašně rád," uvedl Kaloč.

Ostrava v Olomouci potřetí za sebou vyhrála a v lize venku zvítězila poprvé od prosince. "Myslím si, že jsme si vytvořili více jasných gólových příležitostí, odpracovali jsme zápas podle plánu a zaslouženě vyhráli," mínil Smetana.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V prvním poločase jsme udělali jednu chybu a soupeř nás bohužel potrestal. Za celý poločas jsme si ale kromě břevna z přímého kopu nevytvořili žádnou šanci. Trápí nás to celou sezonu. Soupeře vždy tlačíme, obléháme šestnáctku, ale je to bez náběhů, zakončení a šancí. Do druhé půle jsme dobře vstoupili, zase jsme soupeře tlačili, ale znovu tomu chybí finální fáze. Máme ve vápně málo hráčů. Nechci kluky shazovat, dnes to měli těžké, ale je to také o kvalitě a důrazu. Závěr zápasu pak přesně charakterizuje a vystihuje naši sezonu, takových zápasů jsme měli spoustu. Dopadlo to, jak to dopadlo. Máme znovu hlavy dole a jsme ze zápasu zklamaní."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Sigma vstoupila do zápasu aktivně, což jsme očekávali. Tuhle pasáž jsme ale zvládli, nepustili Sigmu do žádné velké šance a přežili to. Postupem času jsme se stávali nebezpečnými i my a chodili jsme do rychlých protiútoků. Jeden se nám vydařil a šli jsme do vedení. Druhý poločas pokračoval ve stejném scénáři. Chyběl tomu jen dřívější druhý gól a závěr by mohl být klidnější. Fotbal někdy píše hezké příběhy a dnes to je pro Honzu Laštůvku a celý Baník nádherný zápas. Laštůvka má pro tým a celý klub obrovský přínos. Myslím si, že jsme si vytvořili více jasných gólových příležitostí, odpracovali jsme zápas podle plánu a zaslouženě vyhráli. Chtěl bych poděkovat také fanouškům, byli slyšet celý zápas. Kluci si užili také děkovačku na konci zápasu a jsou za to rádi."

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 27. Buchta, 90.+2 Kaloč. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kříž - Julínek (video). ŽK: Zmrzlý - Svozil, Tetour, Kuzmanovič. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký (46. Daněk), Poulolo, Hubník - Radek Látal, Breite, Houska (65. Mihalík), González (90. Beneš), Zmrzlý - Chytil (46. Šíp), Zifčák (65. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer - Buchta (61. Ndefe), Jánoš (89. Pokorný), Tetour (72. Kuzmanovič), Kaloč, De Azevedo (72. Fillo) - Šašinka (72. Zajíc). Trenér: Daněk.