Fotbalisté Ostravy po obratu porazili Mladou Boleslav 2:1

Ostrava - Fotbalisté Ostravy po obratu zdolali ve 28. ligovém kole Mladou Boleslav 2:1. Hosté vedli od 10. minuty díky Jiřímu Klímovi, ale Baník v rozmezí 66. až 74. minuty otočil skóre, o což se postarali Dyjan Carlos de Azevedo z penalty a Daniel Tetour. Slezané neprohráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a v neúplné tabulce se posunuli na sedmé místo. Středočeši nebodovali po čtyřech kolech a zůstali čtrnáctí.

O vzruch a příležitosti nebyla na ostravském trávníku nouze. Hned ve čtvrté minutě pohrdl velkou šancí domácí Ndefe, který zblízka rozvlnil síť jen z vnější strany. První gól tak vstřelili hosté. Po rohovém kopu se balon dostal na hlavu Jiřího Klímy, který z malého vápna míč trknul přesně k tyči.

Mladá Boleslav pak byla v ofenzivě nebezpečnější. Domácí si na velkém vápně několikrát nepohlídali prostor na ose hřiště a měli štěstí, že po střelách Budínského a Ladry je podržel Laštůvka.

Ostrava poté kontrovala dvěma šancemi po standardních situacích. Kaloč ale obrovskou šanci po propadlém centru prováhal a ani nezakončil a gólový zásah Stronatiho zhatil ofsajd spoluhráče. Před přestávkou ještě po nepovedeném odkopu gólmana Šedy uháněl ze strany na branku De Azevedo, ale jeho přihrávku na nekrytého Kuzmanoviče zastavil hostující bek.

Také do druhé půle lépe vstoupil Baník a zásluhou Zajíce dokonce v 55. minutě dostal znovu míč do branky, jenže i tentokrát se mával ofsajd střelce. Baník se z mírné převahy dočkal branky až v 66. minutě. Takács ve vápně srazil pronikajícího Ndefeho a De Azevedo pokutový kop bezpečně proměnil. Brazilský záložník jako osmý hráč v probíhající ligové sezoně překonal hranici 10 branek.

Ostrava dostala novou krev do žil. Po kombinaci střídajících hráčů Buchta ideálně rozběhl pasem za obranu Tetoura, který v 74. minutě překonal Šedu. "Poslední zápasy jsem se cítil trochu unavený. Byl jsem dnes nastavený tak, že tam naskočím v průběhu z lavičky a pokusím se týmu pomoct, což se povedlo," prohlásil autor vítězné trefy.

Hosty mohl hned z další akce dorazit Buchta, ale hostující gólman jeho ránu kryl. Mladá Boleslav se v posledních minutách snažila vyrovnat, ale její risk s otevřenější obranou mohl potrestat Kaloč, kterého vychytal Šeda.

Slezané doma v lize porazili Středočechy po pěti zápasech a poprvé od září 2014. Baník na vlastním stadionu v nejvyšší soutěži neprohrál pátý duel po sobě a v této sezoně tam získal 25 z celkových 41 bodů. "Je to pro nás velmi cenné vítězství, cenný obrat. Boleslav má nesmírně kvalitní tým," konstatoval Smetana.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Pomaleji jsme se rozjížděli, ale myslím, že na klucích bylo vidět, že chceme vyhrát a šli si za tím. Celý zápas jsme si vytvářeli šance a myslím, že jsme to nakonec zaslouženě otočili a vyhráli. Museli jsme si to ale odpracovat. Poločas nám trvalo, než jsme se rozběhali. Ve středu hřiště nás párkrát přehráli, tam nám to párkrát zaskřípalo, ale jinak jsme nehráli špatně. Kluci si to odbojovali, zvládli to houževnatostí, kvalitou. Je to pro nás velmi cenné vítězství, cenný obrat. Boleslav má nesmírně kvalitní tým."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Nevstoupili jsme do zápasu špatně. Byli jsme nebezpeční, podařilo se nám dostat do vedení, měli jsme i jiná zakončení. O půli jsme si říkali, že musíme pokračovat klidně, ale prvních 20 minut jsme se sami dostali pod tlak a většinu útočných akcí jsme pokazili už v zárodku. Před penaltou jsme byli ve špatném postavení v obraně. Pak se po momentu, kdy se podle mě dal zapískat faul na Douděru, Baník dostal do vedení. Snažili jsme se ještě o srovnání skóre, ale nepovedlo se nám to. Z naší strany tam ve druhém poločase byla spousta nepřesností, kazili jsme laciné míče, a když jsme se dostali k balonu, jen jsme ho odkopli, místo abychom se snažili hrát konstruktivně."

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 66. De Azevedo z pen., 74. Tetour - 10. Jiří Klíma. Rozhodčí: Orel - Hájek, Paták - Julínek (video). ŽK: Smetana (asistent trenéra) - Malínský, Takács, Dancák. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (87. Pokorný), Jánoš (87. Fillo), Kuzmanovič (56. Tetour), Kaloč, Ndefe (69. Buchta) - Zajíc (56. Šašinka). Trenér: Daněk.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler - Dancák, Budínský (76. Matějovský) - Malínský, Ladra (76. Skalák), Zmrhal - Jiří Klíma (61. Drchal). Trenér: Jarolím.