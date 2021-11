Fotbalisté Olomouce v poháru v Budějovicích vyhráli až v penaltovém rozstřelu

České Budějovice - Fotbalisté Olomouce zvítězili v dohrávce osmifinále domácího poháru v Českých Budějovicích až v penaltovém rozstřelu. Vítězný gól dal v osmé sérii pokutových kopů Radim Breite. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1 poté, co na vedoucí gól domácího Patrika Brandnera z deváté minuty odpověděl po hodině hry Antonín Růsek.

Olomoučtí se stali předposledním sedmým účastníkem jarního čtvrtfinále. Z osmifinále už zbývá odehrát jen zápas mezi obhájcem pohárového prvenství a ligovým mistrem Slavií a Zlínem, který se v Edenu uskuteční 15. prosince. Už dříve si postup do čtvrtfinále zajistily Bohemians 1905, Sparta, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Jablonec a Slovácko.

Jihočeši začali dohrávku osmifinále lépe a v deváté minutě otevřeli skóre. Po přihrávce od Čavoše se střelou k tyči prosadil Brandner. Hosté více drželi míč a po hodině hry se jim povedlo srovnat. Zahradníčkův centr z pravé strany vrátil před branku Daněk a Růsek zblízka poslal míč k levé tyči.

Zbytek normální hrací doby ani následné prodloužení branku nepřinesly a poprvé v letošním osmifinále musely o postupujícím rozhodnout až penalty. Střelcům se zpočátku vůbec nedařilo a v úvodních čtyřech sériích se prosadili jen domácí Škoda a hostující González. Další tři exekutoři na každé straně pokutový kop proměnili, zaváhal až českobudějovický Skovajsa a Breite následně rozhodl. Sigma prošla do čtvrtfinále poháru počtvrté za sebou.

"Z mého pohledu bojovné a vyrovnané utkání, obě mužstva si na hřišti nedarovala ani metr. Často hráčům vyčítám, že v utkání nejsou emoce. Ale dnes jsem cítil, že za vyrovnáním jdou a nakonec se nám to podařilo. Musely rozhodnout penalty, které byly až komické. Vždy, když jsme měli nabito, jsme pokutový kop trestuhodně zahodili. Jsem ale strašně rád, že se to povedlo a postoupili jsme," uvedl pro olomoucký web trenér Sigmy Václav Jílek, jehož svěřenci v lize pětkrát za sebou nevyhráli.

"Je to obrovská škoda. Utkání jsme měli dobře rozehrané a ve své moci. Bohužel jsme nedokázali přidat druhý gól, který by to asi rozhodl. Pak jsme dostali gól na 1:1. Mrzí mě, že jsme zase neudrželi čisté konto. Penalty už jsou loterie. Ale výkon určitě špatný nebyl, je škoda, že jsme to nedotáhli," řekl novinářům trenér Jihočechů David Horejš.

Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na penalty 4:5

Branky: 9. Brandner - 60. Růsek. Penalty proměnili: Škoda, Mršič, Talověrov, Králik - González, Vepřek, Greššák, Uriča, Breite. Neproměnili: Čolič, Hellebrand, Bassey, Skovajsa - Zahradníček, Růsek, Poulolo. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka.

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Talověrov, Králik, Skovajsa - Hora (84. Valenta), Čavoš (110. Hellebrand) - Van Buren (70. Mršič), Mihálik (70. Škoda), Brandner (98. Tolno) - Bassey. Trenér: Horejš.

Olomouc: Stejskal - Poulolo, Hubník, Vepřek - Zahradníček, Breite, Sedlák (100. Greššák), Daněk (69. Matoušek), Zmrzlý (100. González) - Růsek, Zifčák (90. Šíp, 116. Uriča). Trenér: Jílek.