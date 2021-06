Fotbalisté Mladé Boleslavi na závěr sezony doma porazili Bohemians 3:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v závěrečném 34. kole první ligy nad Bohemians 1905 3:1. Za domácí skórovali Václav Drchal, Radim Řezník a střídající Michal Škoda, za hosty snížil rovněž střídající Tomáš Necid, který ještě v nastavení nedal penaltu. Boleslav vyhrála počtvrté z posledních pěti kol a obsadila 11. místo. Pražané zakončili sezonu na 10. příčce.

Ani jeden ze soupeřů se už nemohl v tabulce příliš posunout, a tak se očekával bezstarostný a ofenzivní fotbal. Otevřená hra byla k vidění už před přestávkou a domácí byli efektivnější. V 17. minutě poslal Preisler do šestnáctky nadýchaný centr, který Drchal poslal volejem do sítě a dostal Boleslav do vedení.

Hosté rozhodně nebyli horší, ale neproměňovali šance. V 10. minutě po akci Pulkraba měl Puškáč slibnou možnost k vedení, ale zblízka balon nedokázal usměrnit. Ve 29. minutě se stejný hráč ocitl znovu osamocený, brankář Šeda však byl pohotovější a míč mu sebral.

Efektivitu Středočechů ještě zvýraznila akce na začátku druhého poločasu. Skalák posadil přímý kop na hlavu zcela nehlídaného Řezníka a ten v 51. minutě prodloužil míč do sítě. Domácí skórovali i z druhé střely mezi tyče. V 59. minutě měl Douděra další velkou možnost, ale jeho ránu z 10 metrů stačili hosté srazit na roh.

Bohemians se ještě na chvíli dostali zpět do zápasu. Střídající Necid ještě v 66. minutě nepotvrdil pověst kanonýra a zcela osamocený před Šedou nedokázal hlavou skórovat. V 71. minutě už ale dorazil míč do prázdné branky po akci dalšího náhradníka Osmančíka a gólově oslavil svůj 100. start v české lize.

Boleslav si však tři body nenechala vzít. V 87. minutě se prosadil další střídající hráč Škoda, kterého našel centrem po rohu Zmrhal. Znovu snížit ještě mohl ve třetí minutě nastavení Necid, ale jeho nepovedenou penaltu zlikvidoval Šeda.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Vyhráli jsme, ale nutno přiznat, že Bohemka měla také hodně šancí. Nebránilo se ani na jedné straně moc důsledně. My jsme ještě další šance promarnili, ale dnes nám hodně pomohl gólman. Na dovolenou se nám tedy bude odjíždět příjemně, ale už dnes musíme myslet na start nové sezony. Škoda jen, že jsme se do bezpečného pásma nedostali dříve, zbytečně dlouho jsme měli obavy v hlavě."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Na dovolenou spokojeně odjíždět nebudeme, takovouto prohru budu dlouho špatně kousat. Co my dnes promarnili. V prvním poločase mohl vstřelit hattrick Puškáč, v druhém Necid a nakonec odjíždíme s prázdnou. Sezona to z naší strany byla taková průměrná. Podzim nebyl ideální, i kvůli zraněním a koronaviru. Obrat přišel po výhře na Spartě. Ještě více než některé výsledky mě ale trápila absence fanoušků, fotbal bez nich přichází o emoce."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)

Branky: 17. Drchal, 51. Řezník, 87. Škoda - 71. Necid. Rozhodčí: Hrubeš - Leška, Matoušek. ŽK: Matějovský (M. Boleslav). Diváci: 428 (omezený počet).

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Řezník, Jakub Klíma, Preisler - Skalák (79. Dufek), Dancák, Matějovský (79. Jirásek), Zmrhal - Drchal (88. L. Mašek), Jiří Klíma (79. Škoda). Trenér: Jarolím.

Bohemians: Le Giang - Bederka (85. Kadlec), Köstl, Krch (61. Schumacher) - Dostál, Květ, Ljovin, Novák (61. Vacek), Vondra - Pulkrab (71. Osmančík), Puškáč (60. Necid). Trenér: Klusáček.