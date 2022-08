Fotbalisté Leverkusenu bez Hložka poprvé zvítězili, Mohuč porazili 3:0

Berlín - Fotbalisté Leverkusenu bez Adama Hložka vyhráli v Mohuči 3:0 a poprvé v sezoně německé ligy zvítězili. Union Berlín deklasoval ve čtvrtém kole Schalke s Alexem Králem na jeho hřišti 6:1 a vede neúplnou tabulku. Večer ho může předstihnout Bayern Mnichov, který hostí Mönchengladbach. Potřetí za sebou vyhrál Hoffenheim, který zdolal Augsburg 1:0 a je čtvrtý. Obránce Pavel Kadeřábek nastoupil od 62. minuty.

Skóre v Mohuči otevřel ve 29. minutě domácí Burkardt, jenž si smolně srazil Palaciosovu střelu z hranice vápna do vlastní sítě. O 10 minut později Patrik Schick vyhrál souboj u středové čáry, k míči se dostal Diaby a připravil druhý gól pro Frimponga. O pár sekund později se nizozemský reprezentant trefil podruhé, když ho obránce Hack svou chybou vyslal do samostatného úniku. Frimpong využil své rychlosti, obešel gólmana Zentnera a z úhlu zakončil opět do odkryté branky.

Od 77. minuty dohrával Bayer v deseti vinou Hincapiého, který dostal druhou žlutou kartu. Ve čtvrté minutě nastavení byl vyloučen i jeho spoluhráč Bakker.

Vysokou výhru Unionu v Gelsenkirchenu odstartoval šest minut po úvodním hvizdu gólovou hlavičkou Doekhi. Domácí Schalke vyrovnalo v 31. minutě z penalty zásluhou Bültera poté, co zahrál Knoche rukou. Vedení Unionu vrátil střelou z vápna Becker za pomoci Thiawovy teče. Ve třetí minutě nastavení prvního poločasu zvýšil na 3:1 Haberer ranou ze střední vzdálenosti. Schwolow si sice na míč sáhl, ale nedokázal jej vytěsnit mimo tyče.

Krátce po pauze přidal svůj druhý gól Becker, když usměrnil odražený míč k levé tyči. Tři minuty před koncem řádné hrací doby zvýšil na 5:1 Michel po samostatném úniku od půlící čáry a stejný hráč uzavřel skóre v 90. minutě střelou z úhlu pod břevno.

V utkání Lipsko - Wolfsburg v 5. minutě zahrál Lacroix ve vlastním vápně rukou a nařízenou penaltu další Francouz Nkunku bez problému proměnil. Stejný hráč přidal v 90. minutě i druhý gól po vydařené kombinaci domácího celku.

Zápas Herthy Berlín s Dortmundem rozhodl ve prospěch hostů jediným gólem v 33. minutě Modeste. Borussia si připsala třetí vítězství a napravila předchozí kolaps s Brémami, nad kterými vedla o dvě branky a prohrála.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Hertha Berlín - Dortmund 0:1 (32. Modeste), Hoffenheim - Augsburg 1:0 (39. Geiger), Lipsko - Wolfsburg 2:0 (6. z pen. a 90. Nkunku), Mohuč - Leverkusen 0:3 (39. a 41. Frimpong, 29. vlastní Burkardt), Schalke - Union Berlín 1:6 (31. Bülter z pen. - 37. a 46. Becker, 87. a 90. Michel, 6. Thorsby, 45.+3 Haberer),

18:30 Bayern Mnichov - Mönchengladbach.

Tabulka:

1. Union Berlín 4 3 1 0 11:3 10 2. Bayern Mnichov 3 3 0 0 15:1 9 3. Freiburg 4 3 0 1 7:3 9 4. Hoffenheim 4 3 0 1 8:5 9 5. Dortmund 4 3 0 1 7:4 9 6. Mönchengladbach 3 2 1 0 6:3 7 7. Mohuč 4 2 1 1 4:5 7 8. Kolín nad Rýnem 3 1 2 0 6:4 5 9. Brémy 3 1 2 0 7:6 5 10. Lipsko 4 1 2 1 6:5 5 11. Leverkusen 4 1 0 3 4:6 3 12. Augsburg 4 1 0 3 3:8 3 13. Stuttgart 3 0 2 1 3:4 2 14. Wolfsburg 4 0 2 2 2:6 2 15. Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3:8 2 16. Schalke 4 0 2 2 4:11 2 17. Hertha Berlín 4 0 1 3 2:6 1 18. Bochum 4 0 0 4 3:13 0