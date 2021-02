Fotbalisté Jablonce zvítězili v Opavě 1:0 brankou Doležala

Opava - Fotbalisté Jablonce ve 21. kole první ligy zvítězili v Opavě 1:0. Vyrovnaný duel rozhodl v 51. minutě Martin Doležal. Severočeši po čtyřech ligových zápasech vyhráli a vrátili se zpět na čtvrté místo tabulky. Opava nenavázala na minulé vítězství v Českých Budějovicích, po dvou kolech nebodovala a zůstala poslední.

Oběma týmům se do zahajovací jedenáctky vrátili kapitáni. V domácí sestavě nechyběl uzdravený Žídek, v hostující pak Hübschman. Opavští začali aktivně. Byl to právě kapitán Žídek, který se v úvodu dostal do zakončení, ale jablonecký gólman Hanuš míč po jeho střele chytil.

V 18. minutě po standardce Nešického číhali na zadní tyč Žídek s Březinou, ani jeden z nich ovšem na balon nedosáhl. V závěru vyrovnané první půle zahrozili i hosté. Hübschman nezakončoval z jednoduché pozice, ale balon po jeho střele skončil jen těsně nad břevnem.

Krátce po změně stran mohli otevřít skóre domácí. K odraženému míči se dostal záložník Hellebrand, ovšem jeho prudkou ránu zblokovala jablonecká obrana.

Za chvíli udeřili na druhé straně Severočeši. V 51. minutě Podaný našel přesným centrem Doležala, kterému nechal spoustu prostoru Žídek, a jablonecký útočník hlavičkoval přesně k tyči. Připsal si první gól v jarní části sezony.

Opavští krátce nato mohli srovnat. Míč po ráně od Smoly dorazil do prázdné brány střídající Dedič, jenže byl v ofsajdu a gól tak neplatil. Na druhé straně Fendrich zlikvidoval ránu Pleštila z ostrého úhlu.

Slezanům zřejmě nebylo souzeno skórovat. Po centru Kanii se v 73. minutě ke gólové hlavičce probil Smola, míč ještě před brankovou čárou dorazil do sítě Nešický, jenže z ofsajdové pozice. Jablonečtí už těsný náskok. Opava doma v lize popáté za sebou neskórovala.

Hlasy trenérů po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Měli jsme dnes velký problém s Dolim (Doležalem), který to navíc ještě rozhodl. Ve středu zálohy jsme neměli odražené balony. Nicméně v prvním poločase jsme se dostali do šance, Žídek měl tutovou hlavičku, ale bohužel netrefil. Jablonec první poločas neměl žádnou šanci, i když náš výkon nebyl podle představ. Většinou jsme dobře začínali, tentokrát ne. Druhý poločas jsme prostřídali, zjednodušili jsme to, protože jsme to chtěli urvat. Uhrávali jsme ale málo soubojů. Pak nám po několika chybách dal Doležal strašně jednoduchý a zbytečný gól. Následně po velmi dobré akci Smola hlavičkoval do brány, ale Nešický do toho nepochopitelně na brankové čáře sáhl a udělali jsme z toho ofsajd. To je na vysílání na Silvestra, tohle jsem dlouho neviděl. Ke konci už jsme se do tlaku moc nedostali a prohráli jsme. Zápas byl dnes hratelný, ale porazil nás Doležal."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsme v těžším období. Nezvládli jsme hlavně Slovácko, navíc Opava byla posilněná vítězstvím v Budějovicích. Mám ohromnou radost, že jsme poprvé na jaře mohli hrát na takovémto skoro anglickém trávníku. Nikdo v lize lepší hřiště nemá, i já jsem měl chuť si zahrát. První poločas to byl boj, do nějakých velkých situací jsme domácí nepustili. Druhý poločase jsme začali dobře. Přišla povedená akce od Považance, ten dal na Podaného a Doli dal branku. Dostali jsme do vedení a měli jsme ještě další dvě šance. Kdybychom se dostali do vedení 2:0, bylo by to klidnější. Pak měli šance domácí, branky nebyly uznané pro ofsajd. Při druhé brance to byla hloupost hráče, který to ještě dorážel. Závěr hráči uhráli chytře. Nepodařené výsledky na nás trochu ležely, i když v druhém poločase už jsme hráli lépe. Ale přičítám to tomu, že jsme předtím hráli na horších terénech. Potřebovali jsme body, teď máme 14 dní pauzou, protože máme odložený zápas se Spartou."

SFC Opava - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 51. Doležal. Rozhodčí: Machálek - Horák, Lakomý - Marek (video). ŽK: Tiéhi, Didiba - Podaný, Krob. Bez diváků.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Březina (46. Kania), Kulhánek, Didiba - Mondek (83. Hrabina), Nešický, Tiéhi, Hellebrand (63. Řezníček), Žídek - Smola, Rataj (46. Dedič). Trenér: Skácel.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil (76. Haitl), Kratochvíl, Považanec, Podaný (69. R. Hrubý) - Doležal (83. Schranz). Trenér: Rada.