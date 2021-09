Fotbalisté Hradce porazili Pardubice 2:0 a potřetí za sebou v lize zvítězili

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové v předehrávce 8. kola první ligy porazili východočeského rivala Pardubice 2:0 a v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili, navíc bez inkasované branky. Skóre v Mladé Boleslavi, kde mají "Votroci" domácí azyl, otevřel ve 36. minutě Jan Král a v závěru pojistil výhru nováčka Daniel Vašulín po dalším rohu kapitána Adama Vlkanovy. Pardubičtí v této ligové sezoně naplno bodovali pouze jednou.

"Velmi jsme toužili udělat třetí výhru po sobě. Navíc když šlo o derby, motivace byla dvojnásobná. Jsme rádi, že se to povedlo a navíc po velmi slušném výkonu," řekl na tiskové konferenci královéhradecký trenér Miroslav Koubek, který vítězně oslavil jubilejní 200. ligový zápas v roli hlavního kouče.

Do premiérového východočeského derby v samostatné první lize vstoupili lépe Královéhradečtí. Ve 14. minutě Vlkanovovu hlavičku vytáhnul brankář Markovič na roh, po kterém Dvořák hlavou trefil po odrazu o zem břevno.

Přestože Pardubičtí se dostali z tlaku a vyrovnali hru, ve 36. minutě inkasovali. Po rohovém kopu a centru Vlkanovy se dostal k hlavičce volný Král a míč umístil přesně do horního rohu. Caduovi nedovolil rychlé vyrovnání obránce Donát včasným zákrokem na brankové čáře, na druhé straně aktivní Vlkanova z otočky vypálil nad břevno.

"Měli jsme šanci v závěru prvního poločasu, kdy jsme mohli skórovat, to se nám nepovedlo. Domácí to odkopli zázračným způsobem," prohlásil trenér hostů Jaroslav Novotný.

"Pardubice měly dobrou desetiminutovku po naší brance, měly sérii čtyř pěti rohů. Vypadli jsme z role, obával jsem se, že půjdeme do kabiny za stavu 1:1," připustil Koubek.

Domácí měli převahu i v úvodu druhého poločasu a v 59. minutě Vašulín prostřelil Markoviče, gól však byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ofsajdu. Neuznaná branka královéhradecký tým trochu přibrzdila, ale Pardubičtí si větší šance nevytvořili.

Vašulín se nakonec dočkal regulérní branky, když v 88. minutě pohotově tečoval míč po dalším Vlkanovově rohovém kopu. Nejlepší střelec "Votroků" v lize skóroval podruhé za sebou a celkově potřetí v ročníku.

V nastavení mohl aspoň snížit střídající Huf, ale brankář Fendrich jeho ránu vyrazil nad břevno. "V druhém poločase jsme byli jasně lepší a jsem rád, že jsme zápas dovedli do vítězství," uvedl Koubek.

Hradec se současným pardubickým klubem od jeho založení v roce 2008 neprohrál ani v 11. soutěžním utkání. "Derby je vždy výjimečné, vyhecované. Proto jsme chtěli změnit historii, ale to se nám nepovedlo. Budeme si muset počkat na odvetu. Nehrajeme ani jeden doma. Kdyby ano, bylo by víc lidí a bylo by to trochu jiné," prohlásil Novotný.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Velmi jsme toužili udělat třetí výhru po sobě. Navíc když šlo o derby, motivace byla dvojnásobná. Jsme rádi, že se to povedlo a navíc po velmi slušném výkonu. Byli jsme lepší mužstvo, účelnější, efektivnější, konsolidovanější a organizovanější. Dopředu jsme podali zlepšený výkon. Hodně jsme ofenzivu řešili a těší mě, že jsme šli do větší kvality než minulé zápasy. Viděl jsem pokrok, i když jsme dali góly ze standardek. Pardubice měly dobrou desetiminutovku po naší brance, měly sérii čtyř pěti rohů. Vypadli jsme z role, obával jsem se, že půjdeme do kabiny za stavu 1:1. V druhém poločase jsme však byli jasně lepší a jsem rád, že jsme zápas dovedli do vítězství."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Domácí byli lepší mužstvem, proto vyhráli. Měli jsme šanci v závěru prvního poločasu, kdy jsme mohli skórovat, to se nám nepovedlo. Domácí to odkopli zázračným způsobem. V 88. minutě nás domácí dorazili na 2:0 a zápas tak skončil. Měli jsme problém s rozehrávkou, spíš jsme balony nakopávali a Hradec nám je vracel. Snažili jsme o to, abychom nepříznivou sérii s Hradcem přerušili a nastartovali to, ale dvě standardky nás srazily. Derby je vždy výjimečné, vyhecované. Proto jsme chtěli změnit historii, ale to se nám nepovedlo. Budeme si muset počkat na odvetu. Nehrajeme ani jeden doma. Kdyby ano, bylo by víc lidí a bylo by to trochu jiné."

FC Hradec Králové - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 36. Král, 88. Vašulín. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Hurych - Adam (video). ŽK: Čech, Kodeš - Toml. Diváci: 1605.

Sestavy:

Hradec: Fendrich - Donát, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, F. Novotný - Dvořák (86. Kubala), Vlkanova (90.+1 Prekop) - Vašulín (90.+3 Soukeník). Trenér: Koubek.

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler (60. Kostka), Červ (46. Beran), Solil, Chytil (76. Huf) - Matějka (69. Černý). Trenér: J. Novotný.