Fotbalisté Hradce Králové a Slovácka se utkají o finále domácího poháru

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové v pátečním semifinále domácího poháru vyzvou Slovácko. Zápas se uskuteční od 17:00 v Mladé Boleslavi, kde má východočeský ligový nováček domácí azyl. Vítěze ve finále MOL Cupu čeká pražská Sparta.

Hradec postoupil do semifinále po 16 letech, Slovácko po 13 letech. "Votroci" se v samostatné české historii dostali do finále poháru pouze v roce 1995, kdy porazili Žižkov. Tým z Uherského Hradiště obě dosavadní finále v letech 2005 i 2009 prohrál.

Obě mužstva o víkendu v nejvyšší soutěži vyhrála 2:1 a polepšila si v tabulce. Slovácko díky triumfu na hřišti Bohemians 1905 vystřídalo čtvrtou Ostravu, Hradec po vítězství v Teplicích poskočil na šestou příčku.

"Zaváhání Baníku nám v lize nahrálo, ale neupřednostňujeme některou z cest do Evropy. Teď stojíme před pohárovým semifinále a chceme uspět," prohlásil asistent trenéra Slovácka Jan Palinek. "Když jsme už takhle daleko, přistoupíme k tomu s maximální zodpovědností a chceme jít dál," řekl Stanislav Hejkal, asistent královéhradeckého kouče Miroslava Koubka.

Slovácko v této ligové sezoně ani jednou s Hradcem neprohrálo. V srpnu ho doma porazilo 1:0 a v prosinci v Mladé Boleslavi zachránilo remízu 2:2. "V prvním zápase jsme platili nováčkovskou daň. Dostali jsme gól po chybě. Slovácko nás dostalo pod tlak a my nevěděli, jak z něj. Doma se Slováckem jsme prohrávali, ale takovou buldočí prací jsme to obrátili na 2:1. Dodneška nás mrzí, že jsme je nechali vyrovnat," řekl Hejkal.

Na straně Východočechů je nejistý start útočníka Erika Prekopa a záložníka Filipa Novotného. Trenérovi Slovácka Martinu Svědíkovi budou chybět zranění brankář Filip Nguyen a záložník Michal Kohút. Nejlepší týmový střelec Václav Jurečka byl dodatečně nominován do národního týmu a Filip Vecheta je s reprezentací do 19 let. Na hrot tak zbývá z klasických útočníků jen Rigino Cicilia, který po nemoci teprve začal trénovat. "Uvidíme, jestli to bude na celý zápas. Máme připraveny i jiné varianty," podotkl Palinek.

Finále MOL Cupu je na programu 4. května. Hostit ho bude Hradec Králové, nebo Slovácko, protože oba celky v tabulce koeficientů za posledních pět pohárových ročníků figurují níže než Sparta.