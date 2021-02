Fotbalisté Českých Budějovic přivítají v předehrávce Ostravu

České Budějovice - Předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Ostravou otevře v pátek program 18. kola první fotbalové ligy a odvetnou část soutěže. Oba týmy od sebe dělí jen bod a chtějí si upevnit postavení v horní polovině tabulky. Případný vítěz se může nejméně do soboty posunout na páté místo.

Lepší formu mají devátí Jihočeši, kteří prohráli jediné z posledních 11 kol a ve čtyřech jarních ligových zápasech třikrát zvítězili a jednou remizovali. Naopak sedmá Ostrava vyhrála jediné z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže.

"Baník disponuje kvalitním týmem s velkými ambicemi, netají se tím, že chce hrát o poháry. Ale my jsme se dostali do situace, že můžeme hrát o vyšší příčky, a nezříkáme se toho. Čeká nás boj, který nás může posunout výš. Chceme podat takový výkon, abychom ukázali, že tam patříme oprávněně. Je to pro nás výzva. Očekávám neskutečně těžké utkání, ale týmu věřím," řekl v nahrávce pro média českobudějovický trenér David Horejš.

Jihočeši se pokusí vylepšit vzájemnou bilanci. S Baníkem vyhráli jediný z posledních 10 ligových zápasů a v posledních čtyřech získali jediný bod za remízu 2:2 v úvodu této sezony. Dynamo v srpnu neudrželo vedení 2:0.

"Bude to určitě jiné utkání, než bylo to hned v druhém kole. Předtím jsme dostali šest gólů od Slavie a dávali jsme se do kupy. Spousta hráčů v tom prvním vzájemném zápase nehrála. Věřím, že momentálně jsme herně dál, ušli jsme od té doby nějaký kus cesty," dodal Horejš, který odkoučuje 50. utkání v nejvyšší soutěži.

Baník chce potvrdit, že se mu více daří venku. Na hřištích soupeřů bodoval pětkrát za sebou a získal tam 14 z celkových 26 bodů v ligové sezoně. "Budějovice podobně jako některá mužstva nezachytily začátek soutěže, ale zvedly se. Mají tvář, hrají v podstatě pořád stejně a přináší jim to úspěch. Viděl jsem je i v zimní přípravě ve vítězném utkání na Spartě. Jsou teď na vlně a hrají velmi dobře. My máme problémy hlavně směrem dopředu, v tom se musíme zlepšit," řekl ostravský kouč Luboš Kozel.

Zápas začne na jihu Čech v pátek v 18:00. Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru stále nemohou do hledišť fanoušci.

Statistické údaje před páteční předehrávkou: -------- Dynamo České Budějovice (v tabulce 9.) - Baník Ostrava (7.) Výkop: pátek 5. února, 18:00. Rozhodčí: Marek - Mojžíš, Ratajová - Adam (video). Bilance: 39 10-12-17 41:55. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Talověrov, Novák - Čavoš, Javorek - Ekpai, Alvir, Mršič - Brandner. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Potočný - Zajíc. Absence: nikdo - Kuzmanovič (nemoc), Juroška (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Javorek, Talověrov - Jánoš, Kuzmanovič, Laštůvka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Brandner, Čolič (oba 5) - De Azevedo (6). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Č. Budějovicemi 4x za sebou bodovala (z toho 3 vítězství) - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Ostravou - Č. Budějovice prohrály jediné z posledních 11 kol, minule remizovaly na Slovácku a ztratily body po předchozích 3 jarních výhrách - Č. Budějovice doma v lize 5x za sebou neprohrály, v sezoně tam ale získaly jen 11 z celkových 25 bodů - Ostrava vyhrála jediné z posledních 5 kol - Ostrava venku v lize 5x za sebou neprohrála a v sezoně tam získala 14 z celkových 26 bodů - trenér Č. Budějovic Horejš odkoučuje 50. ligový duel - Ndefe (Ostrava) může odehrát 50. zápas v české lize