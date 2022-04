Fotbalisté Bohemians při Veselého trenérské premiéře v lize remizovali v Karviné

Karviná - Fotbalisté Bohemians v premiéře pod novým trenérem Jaroslavem Veselým remizovali ve 27. kole první ligy na hřišti poslední Karviné 1:1. Domácí sice vedli po prvním poločase díky brance obránce Eldara Šehiče, ale v 70. minutě odpověděl záložník Roman Květ.

Pražané nevyhráli šesté kolo za sebou a jsou na první barážové pozici, třinácté Teplice však mají stejný počet bodů. Pro Veselého, který se v reprezentační pauze posunul z role asistenta na místo Luďka Klusáčka, šlo o trenérský debut v nejvyšší soutěži. Slezané jako jediní v ligové sezoně doma ještě ve 14 zápasech nezvítězili a se sedmi body tam jsou nejhorším týmem soutěže. Svěřenci kouče Bohumila Páníka na předposlední Pardubice nadále ztrácí sedm bodů a za svým dnešním soupeřem zaostávají o 10 bodů.

Domácí povzbuzení výhrou na hřišti ostravského Baníku 3:1 v posledním ligovém utkání před reprezentanční pauzou sice proti Bohemians začali aktivně, měli převahu, ale gólovou příležitost si nevypracovali.

Ve 14. minutě se po Bartkově centru dostal do šance Vondra, ale Bajza si s jeho střelou poradil. Krátce po dalším rohu hostů opět střílel v šestnáctce Vondra, ale jeho pokus zblokoval Túlio. Největší možnost měl po Vaníčkově centru Květ, jeho hlavičku gólman Karviné vyrazil.

Ve 24. minutě se naopak radovali domácí. Túlio z pravé strany nacentroval na zadní tyč na nepokrytého Šehiče, který si hlavičkou připsal ve 21. zápase v české lize premiérovou branku. Ke konci prvního poločasu hlavičkoval ještě Kabouri, ale nezamířil přesně.

Po poločase se dostali do dobrých pozic v šestnáctce Zorvan a Mikuš, ale neměli přesnou mušku. V další nadějné situaci domácích netrefil balon Svoboda. V 69. minutě se dostal do šance Chramosta, ale neuspěl.

Vzápětí ale už "Klokani" vyrovnali. Květ si centr za obranu zpracoval pravou nohou a levačkou překonal Bajzu. V ligové sezoně se trefil podruhé. V 82. minutě mohl Karviné vrátit vedení střídající Papadopulos, ale z malého vápna minul. V závěru ještě po Zorvanově akci odvrátil míč střídající Beran.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Soupeř nám změnou trenéra udělal takovou neznámou, s čím a jak budou hrát. V první půli nás podržel brankář Bajza a my jsme vstřelili gól, tak jsem věřil, že se mužstvo zklidní. Bohužel se nám v druhé půli nepodařilo dát druhý gól. Několikrát šel míč vedle tyče. Asi proto nemáme tolik bodů, když nedokážeme takové šance proměnit. Stav 1:0 je obrovsky nebezpečný, a nakonec je z toho jen další remíza, která nás při stejném výsledku Pardubic nepotěšila. Ve hře jsou další body a věřím, že to, co se nepovedlo dnes, se může povést na Slovácku."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians 1905): "S výjimkou úvodních pěti minut a několika rohových kopů Karviné jsme měli dobrý vstup do utkání. Nechyběla nám aktivita, získávali jsme míče a vytvořili si dvě dobré příležitosti. Bohužel se nám nepodařilo je proměnit a naopak nám soupeř z nevinné akce dal gól. Ten Karvinou nabudil a s námi zatřásl. Na začátku druhé půle nás mohla Karviná dorazit, ale nebezpečné situace jsme přežili. Povedlo se nám srovnat a v závěru se obě mužstva hrnula za vítězstvím."

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 24. Šehič - 70. Květ. Rozhodčí: Hocek - Paták, Podaný - Szikszay (video). ŽK: Jursa, Ndiaye - Chramosta. Diváci: 2056.

Karviná: Bajza - Mikuš (82. Látal), Buchta, Kobouri, Šehič - Túlio (83. Jursa), Ndiaye - Zorvan, Svoboda (64. Papadopulos), Bartošák (82. Sinjavskij) - Durosinmi (83. Chvěja). Trenér: Páník.

Bohemians: Valeš - Dostál (75. Köstl), Křapka, Vondra - Hašek, Květ, Mareček (75. Beran), Petrák, Bartek - Hronek (55. Chramosta), Vaníček (56. Keita, 90.+2 Koubek). Trenér: Veselý.