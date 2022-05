Fotbalisté Bohemians porazili Opavu i doma a udrželi se v první lize

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Opavu v domácím odvetném barážovém utkání 2:0 a v součtu se čtvrteční úvodní venkovní výhrou 1:0 se udrželi v první lize, kterou hrají nepřetržitě od roku 2013. Naopak Slezané na návrat do nejvyšší soutěže po loňském sestupu nedosáhli. O vítězství Pražanů rozhodl v prvním poločase Daniel Köstl, po změně stran se trefil Jan Chramosta.

Bohemians otevřeli skóre v 17. minutě z první vážnější akce v utkání. Kovaříkův centr z rohového kopu se odrazil ke Köstlovi, který se přízemní střelou nemýlil. Dal si tak stylový dárek k pondělním 24. narozeninám.

O něco později střelec první branky prodloužil hlavou před branku míč, na nějž jeho parťák z obrany Křapka těsně nedosáhl. V 39. minutě Jindřišek obral o míč Darmovzala a poslal do úniku Kovaříka, jehož střelu brankář Digaňa vyrazil na roh.

Po změně stran začali hrozit i hosté. Pikulovu střelu k tyči vytáhl gólman Valeš, následně stejný hráč Opavy dalekonosnou ranou z dálky napálil břevno. Na druhé straně skončila Hronkova a poté i Köstlova hlavička těsně vedle.

V 68. minutě se téměř zaplněný Ďolíček, kam dorazilo 6095 diváků, radoval z druhé trefy domácích. Hronek vybídl do úniku Chramostu, který překonal vyběhnutého Digaňu a zvýšil na konečných 2:0. O chvilku později Chramosta zpoza šestnáctky zamířil mimo tři tyče. V nastavení proti Digaňovi neuspěl střídající Vaníček.

"Klokani" potvrdili, že se jim na Slezany dlouhodobě daří. Od listopadu 2008 s nimi neprohráli v 11 soutěžních zápasech po sobě.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Konec dobrý, všechno dobré. Dvojzápas s Opavou bylo to nejtěžší, co jsem zažil v pozici trenéra. Doufám, že už nikdy nebudu muset absolvovat takové zápasy. Bojovali jsme hlavně sami se sebou při vší úctě k Opavě, která podala velice solidní výkon, zejména doma. Spíš to bylo o nás, ať už zápas u nich nebo tady. Bylo to tady vidět prvních 15 minut. Trošku jsme se hledali a přenesli jsme si tíhu okamžiku. Trošku nás znejistily dva tři brejky, ale po vstřelené brance jsme se uklidnili. Troufám si říct, že už jsme to utkání nějakým způsobem kontrolovali, byť to úplně klidné nebylo, protože si všichni uvědomovali, o co jde. Cítil jsem zodpovědnost za všechny zaměstnance klubu a za všechny fanoušky. Jsem rád, že jsme Bohemku zachránili, nebyla to otázka trenéra Veselého, ale celého klubu. Děkuju hráčům, že se s tím utkáním takhle vypořádali. V kontextu obou zápasů jsme se zachránili zaslouženě."

Roman West (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili dobře. Navázali jsme na výkon z domácího utkání. Prvních 20 minut bylo od nás velmi zajímavých, měli jsme tam několik dobrých míčů a náběhů za obranu, několik centrů, nebezpečný roh. Ale nic z toho nebylo, žádná velká příležitost. Naopak domácí, když udeřili z rohu, tak se zvedli a najednou hru otočili. Byli hnáni výborným publikem. Škoda jenom, že ve druhém poločase, kdy jsme se znovu dostali do hry, jsme měli několik větších či menších příležitostí, ale nejsme schopni dávat góly. Tím jsme ještě mohli zamíchat víc a trošičku potrápit Bohemku. Součet dvojzápasu hovoří jasně, je to 3:0 pro Bohemku. Projevila se zkušenost a kvalita hráčů Bohemky nahoře, kteří góly z šancí dát umí. Můžeme se sice plácat po zádech, že jsme s ligovým týmem předvedli dobrý dvojzápas, herně třeba vyrovnaný, ale zkrátka my z našich šancí nedáváme a 3:0 je jednoznačné. Nezbývá než poblahopřát Bohemce k udržení v lize a Jardovi Veselému, že to zvládl."

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 17. Köstl, 68. Chramosta. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Caletka - Ondráš (video). ŽK: Hronek, Bartek (oba Bohemians). Diváci: 6095. První zápas: 1:0, Bohemians se udrželi v první lize.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Beran (70. Bartek), Květ (86. Petrák), Kovařík (78. Fulnek) - Hronek (86. Puškáč) - Chramosta (78. Vaníček). Trenér: Veselý.

Opava: Digaňa - Celba (75. Helebrand), Didiba, Žídek, Janoščín - Macháček (72. Bílek), Darmovzal - Šigut (46. Kramář), Pikul, Helešic (72. Ščudla) - Rataj (46. Kopečný). Trenér: West.