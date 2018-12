New York - Nejlépe placenými hudebníky na světě jsou v tomto roce irští U2. Čtyřčlenná rocková kapela založená roku 1976 letos vydělala 118 milionů dolarů (2,7 miliardy Kč). Následují britští Coldplay s 115,5 milionu dolarů, na třetí příčce se umístil britský zpěvák Ed Sheeran (110 milionů USD). Vyplývá to z žebříčku 30 nejlépe placených hudebníků, který dnes zveřejnil časopis Forbes. Žebříček uzavírají nestárnoucí legendy rocku The Rolling Stones.

Do výdělků čtveřice z Irska se bezesporu přetavila i část tržeb z jejich posledního úspěšného turné. Forbes připomíná, že U2 na každém vystoupení turné hráli všechny songy ze slavného alba Joshua Tree, které vyšlo před více než 30 lety. Jenom turné Joshua Tree Tour utržilo 316 milionů dolarů, když přilákalo na 2,7 milionu fanoušků skupiny. Šlo o nejlukrativnější turné minulého roku, poznamenal Forbes.

Čtvrtou až osmou příčku obsadili Američané: Bruno Mars s příjmy 100 milionů dolarů, Katy Perry (83 milionů USD), Taylor Swiftová (80 milionů USD), Jay-Z (76,5 milionu USD) a Guns N' Roses (71 milionů USD). První desítku uzavírají někdejší baskytarista britské kapely Pink Floyd Roger Waters a americký rapper Diddy. Druhou desítku načíná americká zpěvačka Beyoncé, které letos na účet došlo 60 milionů dolarů.

Do druhé desítky se vešli například ještě The Eagles, Depeche Mode, Pink či devatenáctá Lady Gaga, která vydělala rovných 50 milionů dolarů.

Třetí desítku načíná Paul McCartney (47,5 milionu USD) a uzavírají ji Rolling Stones s 39 miliony vydělanými dolary. Ve třetí desítce nejlépe placených hudebníků figurují také jména jako Drake, Jennifer Lopezová, Foo Fighters, Elton John nebo Metallica.

Zatímco kanadský rapper Drake figuruje v žebříčku Forbes na 22. místě, pro posluchače nejrozšířenější streamovací služby Spotify je stejně jako v letech 2015 a 2016 jedničkou. Firma Spotify dnes oznámila, že album Scorpion 32letého Kanaďana Drakea je nejposlouchanější kolekcí písní mezi uživateli služby a Drakeův hit God's Plan je zase nejčastěji přehrávanou písní. Letos už na Spotify zaznamenala 1,1 miliardy přehrání. Drakeova tvorba pak měla dohromady 8,2 miliardy přehrání.

Druhou příčku mezi nejhranějšími hudebníky na Spotify obsadil americký hudebník Post Malone a třetí rapper XXXTentacion, vlastním jménem Jahseh Onfroy. Ten byl letos v červnu zavražděn během loupežného přepadení v Deerfield Beach na Floridě. Právě jeho smrt zvedla zájem o jeho tvorbu.