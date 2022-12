Foglarův dobrodružný román se v Brně proměnil v neobvyklé představení

Brno - Přátelství, svoboda i odvaha patří k hodnotám, které vyzdvihne brněnské Divadlo Polárka v nové inscenaci Dobrodružství v Zemi nikoho. Román Jaroslava Foglara upravil pro vlastní inscenaci režisér Filip Nuckolls. Představení pro diváky od devíti let uvede Polárka poprvé v sobotu. Jde o první premiéru aktuální sezony.

"Připomínka Jaroslava Foglara v Divadle Polárka si klade za cíl ukázat, že dobrodružství nenajdeme v technologiích, vzdálených destinacích nebo ve spoustě peněz. Ale že na nás čeká za posledními domy, v městských zákoutích a brownfieldech, v sousedství a někdy i přímo v naší ulici. Ale je třeba ho hledat a zahlédnout. Stejně jako je nutné po celý život hledat přátelství, svobodu a spravedlnost,” uvedl Nuckolls.

Režiséra Nuckollse kniha lákala jako atmosférický příběh z ponurého podzimního města i sluncem zalité letní krajiny, spojující humor a nadhled, přátelství, šlechetnost i energii mladých lidí, kteří jsou ještě přesvědčeni o tom, že svou aktivitou mohou změnit svět.

"Byť je kniha napsána na konci 60. let a je to v ní přiznáno, například už je běžně dostupná televize, vracíme náš příběh do zlatých 30. let, které na mě vždy dýchají ještě stopou poetistické hravosti. O to se v inscenaci také snažíme," řekl Nuckolls.

Tvůrčí tým zvolil neobvyklé scénografické řešení. V první části sedí diváci na jevišti a dívají se do hlediště, kde se mezi sedačkami odehrává příběh jako ve spletitých uličkách města.

"Jedna z prvních myšlenek, která stála u zrodu inscenace, byla chuť vybídnout diváky, aby se zvedli ze židle a šli něco zažít do ulic. Původně režisér Nuckolls opravdu zamýšlel diváky vyslat na bojovku ven z divadla. Nakonec divákům nabídneme možnost zažít dobrodružství v sále mezi divadelními sedadly. Po první polovině inscenace se totiž stanou aktéry závodu Terasy, který je pro Foglarovy čtenáře legendární," uvedla Marie Bravencová, která má v divadle na starost lektorský tým.

V hlavních rolích chlapců Vládi a Vincka se diváci mohou těšit na Víta Malechu a Jaroslava Tomáše. Spolu s nimi se představí skoro celý soubor Divadla Polárka.