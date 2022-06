Fleretista Choupenitch byl na ME pátý, o medaili ho připravil favorit Garozzo

Antalya (Turecko) - Fleretista Alexander Choupenitch obsadil na šermířském mistrovství Evropy v Antalyi páté místo. Bronzový olympijský medailista na šampionátu v Turecku vyhrál osm zápasů za sebou, než ho ve čtvrtfinále zastavil pozdější šampion Daniele Garozzo z Itálie. Světové dvojce a nejvýše postavenému Evropanovi v žebříčku FIE podlehl Choupenitch 6:15.

Aktuálně sedmý fleretista světa Choupenitch na turnaji ovládl bez porážky sedmičlennou základní skupinu a byl jedním z pěti šermířů, kteří se do vyřazovací části probojovali se stoprocentní bilancí. Měl pak volný los v prvním kole, ve druhém porazil gruzínského soupeře z druhé stovky žebříčku Lašu Galuašviliho 15:8 a v osmifinále 45. šermíře světového pořadí Gergöa Szemese z Maďarska 15:11.

Další výhra už by mu zajistila minimálně zopakování bronzu z roku 2018, ale olympijský šampion z roku 2016 a stříbrný medailista z loňských her v Tokiu Garozzo byl nad jeho síly. Český reprezentant sice získal první bod a po první tříminutovce ještě držel nadějný stav 1:2, po pauze ale na Choupenitchovo vyrovnání odpověděl mistr Evropy z roku 2017 šesti body za sebou a náskok už nepustil.

"Naposled jsem ho porazil, ale bylo vidět, že hodně změnil taktiku, zatímco já na něj nastoupil s tím, co fungovalo naposled," uvedl Choupenitch v tiskové zprávě. "Dlouho to bylo vyrovnané, ale potom jsem dostal zásah a ještě jsem dostal červenou kartu. Najednou mi odskočil a navíc se mi nerozsvítil fleret. Bylo to trochu smolné, ale zároveň musím sportovně uznat, že soupeř šermoval líp," uznal Choupenitch.

Porážka v zápase o medaili ho mrzela. "Ale musím dnešek hodnotit pozitivně, protože jsem ve skupinách neprohrál ani jeden zápas a byl jsem nasazený do eliminace jako třetí nejlepší," konstatoval. "Páté místo beru a mám zase další motivaci před nadcházejícím mistrovství světa," řekl Choupenitch s vyhlídkami na červencový šampionát v Káhiře.

Do vyřazovacích bojů se se čtyřmi výhrami probojoval i Marek Totušek, ale po porážce v prvním kole obsadil 36. místo. Mezi kordistkami skončily ve stejné fázi Michala Pěchovová (49.) a Veronika Bieleszová (62.), stejně jako už v pátek fleretistky Štěpánka Němcová (40.) a Andrea Bímová (43.). Předloňská juniorská mistryně Evropy Bieleszová doplatila na těžký los, její první soupeřkou v eliminaci byla pozdější šampionka Vlada Charkovová z Ukrajiny. Podlehla jí 10:15.