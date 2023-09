Fišerová prožívá smutné MS, po semifinále kanoistek litovala penalizací

Londýn - Smutné mistrovství světa zatím v Londýně prožívá vodní slalomářka Tereza Fišerová. Ve čtvrtek nepostoupila z kvalifikace na kajaku a dnes neuspěla v semifinále na kánoi. Po něm litovala především penalizací za čtyři doteky branek. V kanále Lee Valley ji čeká ještě nedělní závod v kayakcrossu.

Čtvrteční kvalifikaci kajakářek, kde jí postup unikl o čtyři místa, Fišerová oplakala. "Přijela jsem na hotel a dvě hodiny se mi furt chtělo brečet. Nešlo to zastavit. A to si nemyslím, že bych byla nějaká fňukna, ale prostě mi to bylo hrozně moc líto," řekla novinářům.

Ještě dnes měla nezdar v hlavě. "Pak jsem se nad tím povznesla a řekla si, že dneska se bude závodit a dám do toho všechno. Myslím, že ta jízda podle toho i vypadala. Nemůžu být na sebe úplně naštvaná. Zvládla jsem to docela dobře na to, v jakém rozpoložením jsem se včera cítila. Bohužel ty čtyři dotyky, možná i nepozornosti, mě mrzí a budou mě stát lepší umístění," litovala závodnice, která skončila sedmnáctá.

Jako jediná z české reprezentace kombinuje všechny tři kategorie - kajak, kánoi i kayakcross. Nemyslí si, že by za jejími nezdary na MS stála únava. "Tady jsem se každou jízdu cítila dobře, jak psychicky tak fyzicky. I na kajaku mě jedna malá chyba a dotek stál vyřazení, tam nebyl žádný psychický problém, nebo ztráta koncentrace, nebo že bych nemohla. Řekla bych, že to je spíš smůla," přemítala.

Zatím neví, jak se svým programem naloží v olympijské sezoně. "Ještě nejsem rozhodnutá, jestli jet všechno. Když neujedu ani jedno místo na MS, budu se možná víc specializovat na kros, abych na něm ujela jedno extra místo do Paříže. Je to všechno moc otevřené, půl hodiny po jízdě nebudu dělat závěry," řekla. Vzhledem k postupu Gabriely Satkové do finále a neúspěchu na kajaku se Fišerová bude moci zúčastnit v červnu příštího roku speciální olympijské kvalifikace pro kayakcross, kde budou ve hře místa pro tři státy. Nemohou o ně bojovat závodníci, kteří vyjedou olympijskou kvótu v jiné kategorii, což se Fišerové netýká.

Pětadvacetiletá Fišerová před osmi lety na MS v Londýně poprvé startovala na globálním šampionátu dospělých. V letech 2017 a 2018 získala dvakrát za sebou medaili, ale od té doby na individuální cenný kov z MS čeká. Její pozice se změnila. "Tehdy na člověka nebyl takový mediální tlak, tlak okolí i očekávání, co si nastavíte. Ale přijde mi, že touhle krizí jsem si už prošla a moc to nevnímám. Že i na té vodě jsem vyrovnaný jezdec, fakt mi tu chybělo jen trochu toho štěstíčka," dodala.