Fischer: Na Hradě by od první minuty měl být někdo, kdo se neztratí

Praha - Ve funkci prezidenta by měl být od první minuty někdo, kdo se neztratí a má zkušenosti s praktickou politikou, je přesvědčen prezidentský kandidát Pavel Fischer. Uvedl, že v době, kdy se do Evropy vrátila válka, má co nabídnout jako diplomat i jako politik se zkušeností v bezpečnostní a obranné oblasti. Pokud by v prvním kole neuspěl, je připraven před volebním finále podpořit kandidáta, který by mu byl programově blízký. Stejný přístup by naopak očekával, pokud by uspěl on, řekl v rozhovoru s ČTK.

Pro funkci prezidenta je podle Fischera potřeba nabídnout zkušenost, schopnosti a politický program. Je přesvědčen, že jimi disponuje. Poukázal nejen na své zkušenosti ze Senátu, kde z pozice předsedy zahraničního a bezpečnostního výboru řešil mimo jiné i přímo na Ukrajině tamní válku, ale i z diplomacie. "V té funkci prezidenta je od první minuty potřeba, aby seděl někdo, kdo se neztratí, kdo má konkrétní zkušenost s praktickou politikou, a já vím, že pro dobu, kdy se na evropský kontinent vrátila válka, mám co nabídnout," řekl.

Voliče chce oslovit i tím, že mu není jedno, jaké potíže v současné době řeší. Zmínil sociální problémy, růst inflace nebo raketově stoupající ceny energií. Jde podle něj o otázky, které kandidát na prezidenta musí vnímat. I když prezident nemá pravomoci tyto záležitosti řešit, má podle Fischera obrovský vliv a může vést celou řadu jednání.

Uvedl, že hlava státu může také vést debatu ohledně záležitostí, které nyní společnost řešit neumí, třeba otázky spojené s takzvaným Green Dealem (evropská zelená dohoda), do kterých se promítá obtížná situace na Ukrajině, růst cen energií i obavy mladé generace z toho, jak se stát a společnost vyrovnají s klimatickou změnou. Podotkl, že prezident může například oslovit nespokojené studenty a Pražský hrad nabídnout jako místo k dialogu.

V kampani se chce opírat o rozsáhlou síť dobrovolníků a věnovat se chce zejména cestám po Česku a setkávání s lidmi. Připustil, že zatím nemá k dispozici dostatek peněz. "To znamená, že některé projekty zatím odkládáme nebo je řešíme jinak, levněji, méně nákladně, protože prostě na ně teď ještě nemáme v rozpočtu dost peněz," řekl. Po jejich shromáždění chce využít billboardovou kampaň, aktivní je na sociálních sítích.

Fischer nechtěl hodnotit, koho z protikandidátů považuje za nejvážnější soupeře. "Já bych si přál, aby na Pražském hradě mohl působit někdo, kdo si nezadal s Komunistickou stranou Československa a kdo nespolupracoval s tajnými službami," uvedl.

Pokud by nepostoupil do druhého kola, považoval by za svou povinnost podpořit kandidáta, který by mu byl blízký programově nebo svými prioritami. Stejnou podporu by naopak očekával v případě svého úspěchu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je podle něj ve vážném konfliktu zájmů. "A já mám za to, že takový člověk by od nás neměl dostávat podporu," poznamenal.

Za své silné stránky považuje unikátní pracovní a lidskou zkušenost i to, že pro svou kandidaturu získal podporu v obou komorách Parlamentu. Naopak za slabou stránku označil, že si někdy klade příliš mnoho otázek, a to i sám o sobě. "Ale mám za to, že člověk, když o sobě pochybuje a přemýšlí, tak ho to naopak může posílit," dodal.