Firmy žadají urychlené přijetí programu kompenzace náhrad mezd

Praha - Zástupci firem vítají vládní návrh podpory podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až bilionem korun. Žádají ale hlavně urychlené přijetí programu kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci, které připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyplývá to z vyjádření zaměstnavatelských svazů.

"V úterý jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech programu. Po intenzivním jednání se sice podařilo nalézt koncepční shodu, nyní se pracuje na legislativních a dalších podrobnostech. Rozhodnutí o těchto kompenzačních opatřeních zaměstnavatelům je v tomto okamžiku už zcela rozhodující pro přežití či nepřežití stále rostoucího počtu firem," uvedla Hospodářská komora.

Asociace malých a středních podniků vítá podporu menším podnikatelům, která půjde skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a záruky za úvěry. Proces bude podle generální ředitelky Evy Svobodové rozhodně administrativně jednodušší a rychlejší. Zásadní krok očekává pro osoby samostatně výdělečně činné ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, tedy snížení, odpuštění záloh a měsíčních plateb na sociální pojištění.

Je nutno urychleně projednat a schválit další legislativní změny, které musí přinést peníze jak do firem, aby zachovaly své provozy a nemusily propouštět, tak pro podnikatele a v konečném důsledku všem zaměstnancům, doplnil prezident Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Jan Wiesner. Jde podle něj o návrh zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a týká se především ošetřovného.

Podnikatelské odbory kritizují postoj vlády k EET. "Zavádět pro živnostníky v nouzi nové povinnosti a zvyšovat jim náklady, to už není jen nepřátelství, to je hyenismus," míní tajemnice Podnikatelských odborů Vanda Böhmová. Vláda by měla podle ní chránit existenci těch nejzranitelnějších, malých a středních podnikatelů a živnostníků. Místo toho, vláda jen zvýší povinnosti a hrozby pro živnostníky a navalí na ně další náklady, dodala.

Vláda dnes oznámila, že by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč. Na přímou pomoc by podle premiéra Andreje Babiše mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun.

"U přímých podpor uvažujeme o kompenzaci náhrad mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcí, kurzarbeitu. Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Záruky jsou podle něj ve světě častý podpůrný efekt v době krize. Funguje to například tak, že vláda se zaručí za úvěry podniků u komerčních bank. Ty pak mají jistotu, že v případě problémů dostanou peníze zpět.