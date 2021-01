Firmy narážejí na první potíže při obchodování mezi EU a Británií

Brusel/Londýn - Společnosti přepravující zboží mezi zeměmi Evropské unie a Británií narážejí necelý týden po dokončení brexitu na první výrazné komplikace. Unijní dodavatelé potravin si stěžují na to, že jim nová pravidla ztěžují překládání zboží v britských přístavech. Některé firmy zase kvůli složitější administrativě či opožděným dodávkám podle médií omezily produkci nebo jsou v jejich obchodech poloprázdné regály.

Británie po přechodném období nadobro opustila jednotný unijní trh na přelomu roku. Na Vánoce uzavřená obchodní dohoda sice na poslední chvíli zabránila uvalení cel na většinu zboží, avšak kvůli vyplňování nových celních formulářů a certifikátů kvality se mnoho firem nadále obává zdržení při transportu svých produktů přes Lamanšský průliv.

Ačkoli zatím nedošlo na dlouhé fronty kamionů, některé firmy již začaly hledat alternativní způsob dopravy. Například britské aerolinky Jota Aviation se podle listu The Brussels Times ve spolupráci s logistickou firmou Priority Freight rozhodly od příštího pondělka dvakrát denně vypravovat letadlo s nákladem zboží mezi belgickým Ostende a britským Birminghamem.

Podle šéfa celních operací belgického přístavu Zeebrugge Patricka Scheldemana mohou být obavy z přetížení hraničních bodů stále oprávněné a hustý provoz může nastat do dvou až tří týdnů. "Hned, jak se vyčerpají zásoby nashromážděné před Vánocemi a koncem roku," řekl Scheldeman deníku De Tijd.

Některé společnosti přitom pociťují výpadky v dodávkách už nyní. Britský řetězec Marks&Spencer například podle francouzského listu Le Figaro kvůli novým administrativním požadavkům pro čerstvé potraviny mířící z Británie do EU nezvládl tento týden zásobovat své obchody v Paříži sendviči či tortillami s čerstvou zeleninou. Společnost uvedla, že se na nové podmínky pokusí adaptovat v příštích dnech.

Na druhé straně kanálu zase hlásila problémy japonská firma Honda, která musela dočasně odstavit výrobu v podniku v jihoanglickém Swindonu, neboť kvůli novému "papírování" včas nedorazily potřebné díly. Výroba by podle firmy měla být obnovena ve čtvrtek.

Řada potravinářských společností si podle listu Financial Times stěžuje na jednu z pasáží obchodní dohody, která uvaluje clo na zboží vyrobené v EU a přes Británii převážené do některé z unijních zemí. Podle zástupců potravinářských asociací to komplikuje například cesty zboží do Irska, kam jej často velké firmy posílají přes svá překladiště v britských přístavech. Zástupci některých sdružení se již obrátili na unijní instituce, aby dohodu spolu s Londýnem upravily či zaručily výjimku.

"Nemůžete počítat s tím, že by brexit byl bez následků... Spojené království už nebude moci být distribučním centrem pro EU," řekl Financial Times nejmenovaný unijní činitel s tím, že si firmy budou muset na novou realitu zvyknout a zboží přes Británii nevozit.