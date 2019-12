Firmy: Lidé si stále více nechtějí vařit na Vánoce sami

Praha - Přibývá lidí, kteří si na Vánoce nechtějí vařit sami. Podle rozvozové firmy Dáme jídlo si lidé sice objednávají kapra nebo řízky s bramborovým salátem, ale nejvíc jako v běžné dny pizzu. Na ni připadá každá třetí objednávka. Roste také počet lidí, kteří si zarezervují místo v restauraci, například podle gastronomického průvodce Restu se letos počet rezervací meziročně zvýšil o pět procent. Zhruba 30 procent rezervací míří do podniků nabízejících českou kuchyni, zhruba stejně do mezinárodních, ale lidé chodí i do restaurací, kde si dopřejí například vývar z chobotnice. Řada podniků ale na Vánoce neotevírá.

"Data největší české služby rozvozu jídla Dáme jídlo ukazují, že zatímco v běžný pracovní den tvoří česká kuchyně jen zhruba sedm procent objednávek, na Štědrý den se její podíl výrazně zvýší a přesáhne jednu pětinu," uvádí společnost.

Lidé také chodí do restaurací, ale o dost méně než například na Silvestra, uvádí Igor Třeslín ze společnosti Storyous, která provozuje restaurační systémy. "Vánoce jsou tradičně o tom, že se sejdeme se svými nejbližšími v klidu domova. Zájem o večeři v restauraci je tak menší než u oslavy silvestra," uvedl Třeslín.

Když ale lidé do restaurace vyrazí, jsou připravení si za jídlo připlatit. Podle Restu míří 80 procent rezervací do podniků s útratou nad 600 korun na osobu. Nejvíce lidí míří do restaurací na Štědrý den v Praze, což je podle firmy dané nejenom tím, že v hlavním městě zůstává velká část gastro podniků v provozu, ale také vysokým podílem turistů. "Typickými vánočními drinky jsou svařené víno, vánoční punč nebo vaječný likér. Součástí vánočních menu v restauracích nicméně bývají i různé druhy vín, sektů, v luxusnějších podnicích pak mnohdy pravá šampaňská vína z francouzského regionu Champagne," dodali zástupci společnosti.