Firmy letos očekávají pokles stavebního trhu o 1,5 %, pro příští rok stagnaci

Praha - V letošním roce firmy očekávají pokles stavebního trhu o 1,5 procenta. Pro rok 2024 pak stavební společnosti očekávají stagnaci nebo mírný pokles o 0,5 procenta. Produkce pozemního stavitelství by přitom příští rok měla klesnout o 2,1 procenta, zatímco inženýrské stavitelství, do kterého spadá například výstavba silnic či telekomunikačních a energetických sítí, by mělo stagnovat. Příčinou poklesu českého stavebnictví je zejména horší dostupnost úvěrů a přetrvávající ochlazení stavebnictví v segmentu rezidenčního bydlení a kancelářského developmentu. Vyplývá to ze čtvrtletní studie českého stavebnictví analytické společnosti CEEC Research, kterou dnes zástupci firmy představili veřejnosti.

"Významný propad objemů sledujeme u bytové výstavby, kde již koncem minulého roku bylo patrné, že trh zamrzá a dochází k odkladu realizace mnoha připravovaných bytových projektů. Rovněž výstavba administrativních objektů je od doby covidového šoku stále výrazně utlumená. Naopak v segmentu dopravního stavitelství byl pro rok 2023 alokován rekordní objem prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl generální ředitel společnosti Metrostav Jaroslav Heran. Dalším omezujícím faktorem je podle Herana nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pozitivem je naopak stabilizace cen staveních materiálů.

Aktuální vývoj stavebnictví podle analýzy zpracovávající data Českého statistického úřadu (ČSÚ) v období od srpna roku 2022 do července letošního roku představuje meziroční pokles o 1,4 procenta. To je horší vývoj, než průměrně vykazuje produkce stavebnictví v Evropě, které podle Eurostatu vykazuje růst o 0,5 procenta. Také počty zahájené bytové výstavby v ČR s výjimkou července sedm měsíců po sobě podle analýzy CEEC Research meziročně klesaly. Obdobně se snižovaly i počty stavebních povolení, které od dubna klesaly každý měsíc v průměru o 9,3 procenta.

"Stavebnictví se dostává do velké krize. Kvůli nepříznivé ekonomické situaci, velmi drahým úvěrům a vysoké ceně stavebních materiálů a prací dochází k odkladu mnoha investičních projektů. Aby se výstavba pozemních staveb ve větším opět rozběhla, je podle našich analýz nutný pokles cen stavebních dodávek zhruba o 15 procent oproti cenám účtovaným stavebními firmami v loňském roce,“ dodal šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Orientační hodnota zadaných zakázek v prvním pololetí 2023 činila 109,1 miliardy korun a byl zaznamenán její meziroční růst o 7,5 procenta. V prvním pololetí 2023 bylo zadáno 3407 zakázek, což je meziročně o 12,4 procenta více. Jejich hodnota meziročně poklesla o 1,5 procenta.

"Stavebnictví nepochybně ovlivní vývoj ekonomiky a průmyslové výroby v ČR, nicméně od začátku příštího roku a v plné míře od 1. července 2024 se začne projevovat také nová regulace stavebního práva. Dojde ke zjednodušení povolovacího procesu. Rozšíří se také okruh staveb, které se obejdou bez posouzení stavebního úřadu,“ uvedl v tiskové zprávě ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Kapacity stavebních společností jsou i přes negativní prognózy stavebního trhu podle analýzy CEEC Research vytíženy z 92 procent. Jedním z faktorů jsou kontrakty, které byly nasmlouvány z dřívějších let, dalším je nedostatek pracovní síly.