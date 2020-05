Praha - Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dluhu zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předpokládá to vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, který dnes schválil Senát v souvislosti s koronavirovou krizí. Předlohu, jež má posílit likviditu zaměstnavatelů, dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

V doprovodném usnesení senátoři požádali kabinet o to, aby co nejrychleji předložil návrh na dočasné snížení sociálních odvodů zaměstnavatelům, které vládní restrikce k omezení šíření nového koronaviru postihly nejvíce. "Dočasné snížení nákladů je jedním z nejúčelnějších způsobů podpory zaměstnavatelům, které může řadu z nich zachránit před krachem," uvedla horní komora. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že návrh na snížení sociálních odvodů se finalizuje a v pondělí by jej měla projednat tripartita i vláda.

Zaměstnavatelé uhradili za pojistném za první čtvrtletí podle důvodové zprávy zhruba 86 miliard korun. "Odložením splatnosti pojistného za tři měsíce lze dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun," stojí ve zdůvodnění. Firmy tím podle vládního materiálu získají čas pro vyřízení úvěrů podporovaných nebo garantovaných státem.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Částky za květen až červenec tak bude muset splatit do 20. října. Penále nyní činí 0,05 procenta dlužné sumy za den. Snížené bude představovat 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun.

Schválením předlohy už Senát nehlasoval o avizovaném pozměňovacím návrhu Jitky Chalánkové z klubu ODS na úplné odpuštění penále, což v debatě podpořil i Miroslav Adámek (za ANO). Maláčová snížené penále hájila argumentem, že odklad odvodů by neměl být plošný. Měl by být podle ní výhodnou půjčkou pro zaměstnavatele, kteří to potřebují.

Odklad plateb se bude předpokládat automaticky, postačí tedy, když firma peníze za květen do 20. června okresní sociální správě nepošle. Stejné to podle předlohy bude v následujících dvou měsících. Pokud zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále.

Měsíční přehledy budou muset zaměstnavatelé posílat sociální správě podle předlohy výhradně elektronicky. Odvody už nebude možné platit v hotovosti. Sněmovna elektronizaci rozšířila také o evidenční listy důchodového pojištění, veškeré přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění a o oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Senátoři chtějí státní podporu pro kraje a obce

Senátoři navrhují, aby stát kvůli dopadům epidemie koronaviru poskytl krajům podporu 400 korun na obyvatele a obcím 1000 korun na obyvatele. Peníze by kraje a obce podle návrhu, o němž dnes informoval předseda senátorů ODS Martin Červíček, měly dostat nejpozději do konce října. Předlohu horní komora projedná v prvním čtení během odpolední schůze.

Aktivita senátorů souvisí s vládním návrhem, podle něhož jednorázový příspěvek 500 korun denně mají dostat živnostníci i společníci malých společností s ručením omezeným, kteří museli kvůli koronaviru přerušit činnost. Příspěvek je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V důsledku toho obce podle senátorů budou letos připraveny na daňových příjmech o zhruba 11 miliard korun a kraje asi o čtyři miliardy korun.

Senát minulý týden doporučil změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku tak, aby ho vyplácel stát ze státního rozpočtu, a nikoli z vybrané daně z příjmů od zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to ale odmítla a ani provládní většina ve Sněmovně nejspíš takovou úpravu nepodpoří.

Senát umožnil delší lhůty pro přípravu rozpočtu na příští rok

Senát umožnil vládě delší lhůty pro přípravu a předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prodloužení lhůt je nutné kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. K vládnímu návrhu zákona, který lhůty prodlužuje, nepřijal žádné usnesení. Zákon neschválil, ale ani nezamítl. Senátní hospodářský výbor dnes přitom doporučil schválit zákon beze změny. Zákon tak dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Předloha umožní, že vláda bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes senátorům řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.

Zamítnout zákon navrhl Václav Hampl (za KDU-ČSL). Zákon označil za rozvolnění rozpočtových pravidel a podle něj jde o vážnou věc. Poukazoval i na to, že vláda bude mít víc času, ale o to méně času bude mít Sněmovna, ale odpovědnost jí zůstane stejná. Státní rozpočet schvaluje pouze Sněmovna, Senát se jím nezabývá. Návrh zákona podle Hampla nebere v úvahu ani případnou druhou vlnu epidemie, pokud by během roku nastala.

Pro zamítnutí hlasovalo devět senátorů, zapotřebí jich bylo 34. Pro schválení bylo 29 senátorů. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vláda návrh zákona zdůvodnila tím, že běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď.