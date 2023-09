Firmu kvůli povinnosti chodit do kanceláře opustila téměř polovina zaměstnanců

Washington - Téměř polovina zaměstnanců seznamovací aplikace pro LGBT+ komunitu Grindr firmu opustila poté, co vedení vyhlásilo povinnost chodit fyzicky do nové kanceláře nejméně dvakrát týdně, píše list The New York Post (NYP). Rozhořčení zaměstnanci prohlašují, že tento krok je odvetou za jejich rozhodnutí vstoupit do odborů. To firma popírá a odvolává se na snahy zlepšit produktivitu a spolupráci týmu.

Grindr své zaměstnance v srpnu informoval, že mají dva týdny na to se rozhodnout, zda se přemístí do nové kanceláře, kterou budou muset navštěvovat alespoň dvakrát týdně, nebo zaměstnání opustit. Do konce srpna z firmy odešlo asi 80 lidí, kolem 45 procent všech zaměstnanců. Grindr nabídl odstupné těm, kteří nemohli nebo nechtěli fungovat v nových pořádcích. To však skupina zaměstnanců označuje za pokus "umlčet pracovníky, aby nemluvili o svých pracovních podmínkách", píše NYP.

"Grindr má teď, co se lidské síly týče, nebezpečný podstav a je třeba se ptát, zda není v ohrožení bezpečnost a stabilita aplikace pro její uživatele. Je jasné, že Grindr chce své zaměstnance umlčet a odradit je od využívání jejich práv sdružovat se (v odborech) nehledě na to, co to bude stát," řekl Erick Cortez z odborové organizace Communications Workers of America (CWA).

Mluvčí Grindru reagoval prohlášením, že tvrzení nemají reálný základ. "Máme plnou důvěru v náš tým a jeho schopnost nadále udržet byznys v chodu. Naše životy i svět děláme svobodnějšími, tolerantnějšími a spravedlivějšími. Na návrat do kanceláře v hybridním modelu v říjnu se těšíme a budeme nadále zlepšovat produktivitu a spolupráci celého týmu," uvedl mluvčí.