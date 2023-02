Finský parlament by měl schválit návrh zákona o členství v NATO

Helsinky - Finský parlament by dnes měl schválit návrh zákona o členství v Severoatlantické alianci. Pro vstup do NATO se země, která byla dlouhé desítky let neutrální, rozhodla po ruské invazi na Ukrajinu v loňském roce. Finsko dnes také navštíví generální tajemník aliance Jens Stoltenberg, který se setká s prezidentem Saulim Niinistöem i premiérkou Sannou Marinovou.

Přijetí Finska i Švédska, které se o členství v NATO také uchází, už schválilo 28 členských zemí, a zbývá tak jen ratifikace ze strany Maďarska a Turecka. Zatímco v případě Budapešti by to neměl být problém, Ankara má zejména vůči Švédsku výhrady a kritizuje Stockholm za to, že podle ní poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných projevech.

V pondělí turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu uvedl, že jednání se Švédskem a Finskem o jejich přistoupení budou pokračovat 9. března. Zároveň ale poznamenal, že Ankara se švédskou žádostí stále nemůže souhlasit. Turecko je však ochotné zabývat se odděleně žádostí Finska.