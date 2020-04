Finanční úřady v Pětadvacítce vyplatily téměř devět miliard korun

Praha - U kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady ke čtvrtečnímu večeru evidují 400.846 žádostí, uspokojeno bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard. Na tiskové konferenci pod jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Nejčastěji pro podání žádosti živnostníci podle Schillerové volí možnost naskenovaného formuláře zaslaného emailem. Program přímé podpory podle ní funguje bez problémů a plynule, případné nejasnosti jsou řešeny individuálně telefonicky nebo přes online korespondenci.

"Jsem ráda, že Poslanecká sněmovna schválila pokračování od 1. května ve výši 500 korun denně a předpokládám, že se nám podaří dosáhnout toho, že to schválí i Senát," řekla Schillerová.

Nárok na bonus 25.000 korun, tedy 500 korun denně, mají živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižení v souvislosti s koronavirem. Žádat mohou od 9. dubna zatím za období od 12. března do 30. dubna. V případě pokračování programu se podmínky podle Schillerové měnit nebudou, ale podnikatelé budou muset podat nové čestné prohlášení.

Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů ministerstva financí až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by podle ministerstva mělo státní pokladnu přijít na dalších až 13,6 miliardy korun. Reálně to ale podle úřadu bude zřejmě méně.

OSVČ mají také stejně jako zaměstnanci nárok na ošetřovné za děti, kterou nemohou chodit do školy, nebo další členy rodiny. Žádosti od nich přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu.