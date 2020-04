Finanční správa má 197.000 žádostí o příspěvek OSVČ

Praha - Finanční správa k dnešnímu dni přijala 196.517 žádostí o jednorázový příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů koronavirové krize. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že správa zpracovala z celkového počtu tři čtvrtiny žádostí. OSVČ budou podle Schillerové příspěvek dostávat i po 30. dubnu. Ministryně předloží vládě zákon, který umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi počítá do 8. června.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od konce minulého týdne. Za období od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Průměrná částka na jednu žádost podle Schillerová nyní je 24.833 korun. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.

Schillerová uvedla, že k dnešnímu dni dala správa příkaz k vyplacení 1,89 miliardy korun. V pondělí tak může zhruba 77.000 žadatelů peníze očekávat na svých účtech. K 20. dubnu bude dohromady odesláno 3,36 miliardy korun.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. E-mailem dorazilo zatím 59,4 procenta žádostí, datovou schránkou 20,9 procenta, poštou a přes podatelny a body to bylo 19,1 procenta žádostí a elektronickým podáním 0,5 procenta. O příspěvek je možné požádat do 29. června. Z hlediska krajů byl největší počet žádostí přijat v Praze, a to 25.745.

Šéfka finanční správy Tatjana Richterová upozornila na to, že v žádostech eviduje několik opakujících se chyb. Chybí v nich daňové identifikační číslo (DIČ), které je u OSVČ tvořeno kombinací značky CZ a rodného čísla bez lomítek. Často jsou také žádosti zaslány ve špatném formátu, a není možné je zpracovat. "Doporučujeme zasílat žádosti ve formátech .pdf, .jpg či .png," uvedla Richterová.

Podnikatelé také často nezasílají žádosti na správné adresy územních pracovišť finančních úřadů, pod které spadají. "Pak je nutné žádost přeposlat na podatelnu příslušného finančního úřadu. To pochopitelně brzdí proces vyplácení a zpomaluje vyřizování dalších žádostí," uvedla Richterová. Dodala, že důležitý je na žádosti také podpis. Žádosti podle ní také podávají i právnické osoby, které nemají na kompenzační bonus nárok.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění. Splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.

Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření přijatá kvůli koronaviru, budou podle Schillerové dostávat příspěvek i po 30. dubnu. Uvedla, že v pondělí vládě předloží návrh zákona, který umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi počítá do 8. června.

Podle Schillerové se v případě prodloužení termínu pro příspěvek podmínky měnit nebudou, ale podnikatelé budou muset předložit nové čestné prohlášení.

MF prodlouží program příspěvků pro OSVČ až do konce omezení

Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření přijatá kvůli koronaviru, budou dostávat jednorázový příspěvek i po 30. dubnu. Měl by jako nyní činit 500 korun za den, uvedla Schillerová. V pondělí vládě předloží návrh zákona, který umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června.

Podle Schillerové se v případě prodloužení termínu pro příspěvek podmínky měnit nebudou, ale podnikatelé budou muset předložit nové čestné prohlášení.

Výdaje státního rozpočtu na vyplácení jednorázového příspěvku OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů MF až 17,5 miliardy korun.

Na finančních úřadech o příspěvek mohou požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezónní podnikatelé. Zaměstnanců se příspěvek netýká. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce. Ten by měl státní pokladnu přijít jen v březnu na 10,9 miliardy Kč.

V programech COVID podnikatelé získali zatím 1,9 miliardy Kč

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila k 16. dubnu českým podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem v programech COVID podporu v objemu 1,6 miliardy korun. Živnostníci a malé a střední firmy tak od ČMRZB a komerčních bank získali bezúročné úvěry za 1,9 miliardy korun. ČMZRB zatím zpracovala 1400 žádostí. ČTK to sdělila mluvčí banky Marie Lafantová.

Program COVID připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB, která za půjčky podnikatelům ručí až do výše 80 procent. Maximální délka záruky bude tři roky. V první vlně banka přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. V pokračování programu, do kterého byly zapojeny komerční banky, obdržela 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun. Podnikatelé mohli žádat o bezúročné půjčky do 15 milionů korun.

Z podpory 1,6 miliardy korun připadá na program COVID II jedna miliarda korun. "Očekáváme, že do konce dubna budou vyřízeny žádosti z programu COVID I. Žádosti z COVID II budou schváleny v horizontu několika týdnů, jejich rychlost se odvíjí od finalizace úvěrových procesů u spolupracujících bank. Záruka totiž nemůže být vystavena za úvěr, který doposud nebyl schválen," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

O úvěry podle Jiráska žádají firmy napříč obory od strojírenství a stavebnictví, přes textilní průmysl, maloobchod, velkoobchod po zdravotnictví, cestovní ruch a další služby.

Program COVID II byl financován z fondů EU, o úvěry tak nemohli žádat pražští podnikatelé. Praha ve spolupráci s ČMZRB proto připravila program COVID Praha. Příjem žádostí bude spuštěn v úterý. Hlavní město do něj vyčlenilo 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu. Na tento program by měl podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) plynule navázat COVID III, který by měl být v první fázi ve výši 20 miliard korun a poté by se měl zvýšit až na 40 miliard korun. Čerpat z něj budou moci i podnikatelé z Prahy. Podle Havlíčka třetí vlna už není v silách ČMZRB. "Využijeme takzvané portfoliové záruky a hodnocení bude už jen na komerčních bankách, kterým dá ČMZRB plošnou záruku," řekl dříve ČTK.

Se zpracováním žádostí ČMZRB pomáhají zaměstnanci státní agentury CzechInvest, ministerstva průmyslu a obchodu, dále pracovníci z České exportní banky a Státního fondu životního prostředí.