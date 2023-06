Filmaři dokončují Zápisník alkoholičky natočený i v kulisách Ústeckého kraje

Ústí nad Labem - Filmaři dokončují snímek Zápisník alkoholičky, který točili také v kulisách Ústeckého kraje. Celovečerní film Dana Svátka podle stejnojmenné knižní předlohy Michaely Dufkové znovu otevře problematiku závislosti na alkoholu. Autorka v knize popisuje svůj příběh, který se podle filmařů může stát inspirací pro mnoho žen bojujících s alkoholem. Hlavní protagonistka filmu Tereza Ramba na dnešní tiskové konferenci v Ústí nad Labem řekla, že pro ni natáčení bylo velmi náročné.

Filmaři strávili v Ústeckém kraji 13 natáčecích dní. Dnešek ukončili svatbou, na níž se sešla většina herců, kteří se ve snímku objeví. Svatba neskončí svatební nocí, ale extemporem v podobě větší spotřeby alkoholu hlavní hrdinky. Jak sám název snímku napovídá, nepůjde o jedinou podobnou událost, za kterou bude stát přemíra alkoholu. Natáčení začalo v dubnu, klíčové záběry filmaři pořídili v protialkoholní léčebně v Dobřichovicích, kterou provozuje autorka knižní předlohy. Ve snímku se objeví také Miloslav König, Barbora Lukešová, Miroslav Hanuš, Martin Finger či Oskar Hes.

"Dnešní den je pro mě celkově hodně významný, protože pro mě osobně tohle natáčení úplně přesahuje hranice nějaké práce. Pro mě je to strašně důležité a zjistila jsem o sobě hodně věcí," řekla Ramba. Při natáčení prožila příběh Dufkové, alkoholičky, které se nakonec podaří vrátit do běžného života. "Potom, co jsem si osobně prožila tenhle příběh, tak mě asi ještě mnohem míň věcí rozhodí v mém osobním životě," doplnila herečka. Dufková uvedla, že s koncem natáčení uzavírá jednu ze svých životních kapitol. "Jsem vlastně ráda, že natáčení je u konce, protože jsem si vědoma, že to nebyl jednoduchý film," dodala.

Film bude součástí osvětové kampaně. Společně s premiérou bude představena také výstava s příběhy žen, které si závislostí na alkoholu prošly. Podle Svátka je ženský alkoholismus téma, o němž se příliš ve společnosti nemluví.

Film se kromě léčebny natáčel také v Praze, Mnetěši, Dubici a Církvicích. S výběrem lokací a dalším zázemím pro štáb pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje.