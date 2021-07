Film režiséra F. A. Brabce vypráví o potřebě lásky pro lidi i pro psy

Praha - Film režiséra F. A. Brabce s názvem Gump - pes, který naučil lidi žít vypráví o potřebě lásky pro lidi i pro psy. Dojemný snímek je natočený jako dramatické vyprávění toulavého psa, jemuž svůj hlas propůjčil Ivan Trojan, který už dříve Gumpa namluvil jako audioknihu. Film natočený podle úspěšné stejnojmenné knihy autora a scenáristy Filipa Rožka uvede distribuční společnost Bioscop do tuzemských kin 22. července.

Při dnešní novinářské premiéře v pražském Cinestar Anděl se po červeném koberci prošli herci i psi, které filmaři vesměs objevili v útulcích a jejichž příběhy jsou součástí závěrečných titulků. Účinkující psi nemají žádný výcvik a několik z nich našlo nový domov u členů štábu. Ve filmu hrají Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Marek Taclík, Zbigniew Czendlik nebo Patricie Pagáčová, která má doma dva psy z útulku.

"U audioknihy jsem se řídil především svou představou o příběhu a četl jsem ji víc kontinuálně i podle představ režiséra Lukáše Hlavici. Tady ale hraje obraz daleko důležitější, možná nejdůležitější, roli. Musel jsem se přizpůsobovat obrazu, což už je 'rozkouskovanější' práce," uvedl Trojan. "Myslím ale, že zážitek z četby knížky mi pomohl k tomu, abych do filmu mohl vstoupit lépe a přirozeněji," dodal herec, který má k psům blízko. Doma mají druhého drsnosrstého jezevčíka.

Námět vznikl podle úspěšné knihy Gump: pes, který naučil lidi žít autora a scenáristy Filipa Rožka. Ve filmu hraje i skutečný týraný pes Gump, kterého si ponechal Rožek, zakladatel organizace Se psem mě baví svět.

"Ivan Trojan je úžasný. Ví, že nám moc pomáhá, a my mu za to strašně moc děkujeme. Je duší toho psa, to říkal i Filip Rožek. Je to štěstí veliký, že Gumpa mluví právě on, protože on je ten Gump, opravdu," podotkl režisér F. A Brabec.

Režisér Brabec se rozhodl zfilmovat knihu o Gumpovi poté, co natočil klip k písni Olgy Lounové inspirovaný Gumpovým příběhem s názvem Protože to nevzdám. Kniha Gump: pes, který naučil lidi žít vyšla v roce 2019 a poetické vyprávění očima psího tuláka Gumpa si rychle získalo množství příznivců. Knihy se prodalo přibližně 140.000 výtisků. Přináší autentický příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé v honbě za penězi dopouští.

Filmy s psími hrdiny jsou mezi diváky oblíbené. Úspěšné byli například snímky Bella a Sebastián, Beethoven, 102 dalmatinů, Volání divočiny, Bílý tesák nebo Bílý Bim, černé ucho. V Česku je dlouhodobě populární silvestrovská krátkometrážní komedie Bohouš z roku 1968 s Jiřím Sovákem a Vladimírem Menšíkem v hlavních rolích.

Brabcovým režijním debutem byl Král Ubu (1996), o čtyři roky později natočil Kytici a poté snímky Krysař, Máj, Carmen či rodinný 3D muzikál V peřině. Šestašedesátiletý F. A. Brabec se též podílel na výrobě mnoha reklam. Třikrát obdržel Českého lva za nejlepší kameru za filmy Jízda, Král Ubu a Kytice.