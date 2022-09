Film Il Boemo o skladateli Myslivečkovi půjde do boje o Oscara

Praha - Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyšle do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film snímek režiséra a scenáristy Petra Václava Il Boemo. ČTK to dnes za akademii sdělila Silvie Marková. Výpravný historický film představuje českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Snímek bude mít světovou premiéru v hlavní soutěži filmového festivalu v San Sebastianu, který začíná v pátek. Do českých kin film vstoupí 20. října.

ČFTA, která stojí za udílením cen Český lev, vybírala při hlasování akademiků z 15 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Petra Václava se umístily v abecedním pořadí snímky Oběť režiséra Michala Blaška a Světlonoc v režii Terezy Nvotové.

Oscarový zúžený seznam 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 21. prosince a nominace budou vyhlášeny 24. ledna 2023. Slavnostní ceremoniál 95. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd je stanoven na 12. března 2023.

Zlatou sošku za nejlepší cizojazyčný film si v posledním ročníku Oscarů letos 28. března odnesla japonská roadmovie Drive My Car režiséra Rjúsukeho Hamagučiho. Tento snímek se ucházel také o hlavní cenu v kategorii nejlepší film. Za Česko americká akademie posuzovala film Zátopek, přibližující osobnost atleta a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. Snímek se však nedostal do užšího výběru před nominacemi.

Od roku 1929, kdy se ceny americké akademie udělovaly poprvé, se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose. O dva roky později zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šest dalších českých filmů pak postoupilo do nejužších nominací.