Film Avatar: The Way of Water je třetím nejvýdělečnějším všech dob

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water. ČTK/AP/neuveden

Los Angeles - Snímek amerického režiséra Jamese Camerona Avatar: The Way of Water se stal třetím nejvýdělečnějším filmem všech dob, informoval týdeník Variety. Na čtvrtou příčku odsunul další Cameronův počin Titanic (1997). Avatar: The Way of Water se díky své popularitě už před několika měsíci zařadil mezi hvězdné filmové franšízy společností Disney a 20th Century Studios, na pokladnách světových kin utržil už 2,24 miliardy dolarů (asi 49,7 miliard korun). Na druhé a první příčce je superhrdinský film Avangers: Endgame (2019, 2,7 miliardy dolarů) a první díl Avatara (2009, 2,92 miliardy dolarů).

Avatar: The Way of Water, druhý z pěti očekávaných dílů série, získal v neděli ocenění Britské filmové akademie za vizuální efekty a nominován je i ve čtyřech kategoriích na amerického Oscara.

Disney ani 21st Century Fox, nyní 20th Century Studios, nezveřejnily, jaký měl film rozpočet, list Hollywood Reporter jej však odhadl na nejméně 350 milionů dolarů (7,6 miliardy Kč) bez nákladů na marketing. Režisér Cameron řekl, že hranici vydělaných dvou miliard dolarů film musí překročit, "aby se dostal do černých čísel".

Film přivádí zpět na plátno americké herce Sama Worthingtona a Zoe Saldanovou v rolích Jakea Sullyho a Neytiri. Děj se odehrává deset let po událostech prvního dílu, lidé planetu Zemi zdevastovali tak, že je takřka neobyvatelná, a na vzdálenou Pandoru se nyní vracejí, aby vybudovali nové útočiště.

Když je jasné, že cílem invaze lidí je také najít a zabít Jakea Sullyho, uchýlí se nyní pětičlenná rodina daleko od svého domova v lesích na Pandoře na stovky kilometrů vzdálené ostrovy, kde se snaží najít přátele mezi lidmi z místního klanu a zvyknout si na nový život, ačkoliv nebezpečí od "nebešťanů" nečíhá daleko. Mnohem častěji než v korunách stromů se proto film odehrává pod hladinou moře.