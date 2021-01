Filip: Lídři KSČM a ANO o přesunu peněz zpět armádě dnes nejednali

Praha - Komunisté s hnutím ANO dnes nejednali o přesunu deseti miliard korun z vládní rezervy do rozpočtu armády. Po schůzce, na které lídři stran hodnotili toleranční dohodu, na jejímž základě KSČM podporuje menšinový kabinet ANO a ČSSD, to ČTK a České televizi řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Dnes ve Sněmovně uvedl, že komunisté chtějí, aby z peněz byly vyplaceny odměny pro zdravotníky a vojáky, kteří v nemocnicích a dalších zařízeních pomáhají se zvládáním koronavirové epidemie. ANO a KSČM se podle Filipa dnes shodli na schválení požadavku na nárok zaměstnanců na pětitýdenní dovolenou. Premiér Andrej Babiš (ANO) jednání komentovat nepřišel.

Politici hovořili také o otevření skiareálů, KSČM trvá na jejich spuštění. Kabinet by o tom měl jednat ve středu, v pondělí odmítl návrh vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jako málo přísný. Podle Filipových informací spuštění bránili ministři za ČSSD. "To budu muset jednat s panem vicepremiérem (a předsedou ČSSD Janem) Hamáčkem, protože to nechápu," řekl Filip.

Vláda po tlaku komunistů převedla koncem prosince z rozpočtu armády do rezervy státního rozpočtu deset miliard korun. O převodu peněz zpět do kapitoly obrany, jak vláda slíbila učinit do konce ledna při vyjednávání o rozpočtu, kabinet měl jednat v pondělí. Že se tak nestalo, vysvětlil Babiš nemocí ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). "Na to jsme se vůbec nedostali, protože my jsme hodnotili dohodu o toleranci a to není předmětem dohody o toleranci," řekl Filip.

"Pět týdnů dovolené, na těch jsme se shodli," uvedl předseda KSČM. Jde o poslaneckou novelu zákoníku práce z pera komunistických poslanců. Sněmovna ji v prosinci místo schvalování vrátila zpět do druhého čtení. Podle Filipa je to dáno tím, že od letošního roku se změnil způsob výpočtu dovolené, a proto je nutné pozměňovacím návrhem upravit i poslanecký návrh na pět týdnů. Pozměňovací návrhy je možné načítat právě ve druhém čtení.

Komunisté se podle Filipa s Babišem shodli na harmonogramu projednání tohoto bodu, který by měl na příští schůzi Sněmovny přijít do třetího čtení.

Dosavadní aspekty toleranční smlouvy se podle Filipa plní kromě bodů týkajících se sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany a také vzniku banky komerčního typu v rukou státu. Zajišťovat by ji měla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle Filipa představila návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), který považuje za pozitivní. Příslušný scénář by podle něj měl být představen do června. "Je to projekt, který v podstatě rozšiřuje pravomoci ČMZRB tak, aby mohla fungovat i pro malé podnikatele," popsal.

Další jednání lídrů ANO a KSČM k těmto bodům se uskuteční příští středu v 15:00.