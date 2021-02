Filip: KSČM nevidí důvod pro další prodlužování nouzového stavu

Praha - Komunisté nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu. Vláda nesplnila podmínky KSČM pro předchozí hlasování ve Sněmovně, strana tedy neuvažuje o definování nových, za kterých by žádost vlády mohla podpořit. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Společně s šéfem komunistických poslanců Pavlem Kováčikem o postoji dnes informoval i prezidenta Miloše Zemana. Hamáček očekává jednání s komunisty i dalšími stranami. Kdyby se nouzový stav neprodloužil, byla by to katastrofa, uvedl. Aktuálně platí do 14. února.

Vláda podle Filipa nepřijala žádná opatření, která by dovolila, aby se do škol vrátilo více žáků a aby se občanům umožnilo navštívit zimní střediska. Tím komunisté podmiňovali své hlasy pro předchozí rozhodování o prodloužení stavu nouze. "Setrval jsem na stanovisku, které bude projednávat výkonný výbor v pátek, s tím, že dostatečně dopředu oznamuji předsedovi a místopředsedovi vlády, že ten náš souhlas nemohou v příštím týdnu, pokud se na tom shodne náš výkonný výbor, očekávat," uvedl Filip.

Hamáček novinářům řekl, že ohledně nouzového stavu zatím dohoda není. "Pan Filip nás informoval, že nemá zatím hlasy KSČM na podporu prodloužení nouzového stavu. Očekávám, že se bude ještě jednat, budeme ještě jednat i s dalšími politickými stranami," uvedl. Neprodloužení nouzového stavu by považoval za katastrofu a "víceméně recept na kolaps zdravotnictví".

"Ochota k jednání byla, ale bez toho, abychom viděli realizaci uzavřených dohod, nemáme žádný důvod, abychom předkládali nové požadavky a věřili tomu, že budou splněny," dodal Filip.

ANO a KSČM se shodly na sloučení pojišťoven MV a MO

Lídři ANO a KSČM se shodli na sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany. Novinářům to po dnešním jednání na úřadu vlády řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Vyjádření pojišťoven ČTK shání. O další podmínce komunistů pro toleranci vlády, vzniku banky komerčního typu vlastněné státem, dnes zástupci stran nejednali. Další schůzka bude následovat.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podle Filipa oznámil řediteli zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, aby připravil podklady pro případné sloučení pojišťoven. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj koordinací sloučení pověřil náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Davida Šmehlíka.

Filip už po jednání minulý týden uvedl, že na požadavku na nárok zaměstnanců na pětitýdenní dovolenou se strany shodly. Dnes to potvrdil. "To už je jenom technická záležitost, že na nejbližší schůzi Sněmovny proběhne druhé a třetí čtení," řekl. "Pokud se KSČM podařilo přesvědčit hnutí ANO, tak je to dobrá zpráva a je šance, že to hlasy těchto tří stran projde," poznamenal Hamáček.

Politici jednali též o problematice peněz pro ministerstvo obrany. Resort přišel o deset miliard korun v prosinci při schvalování státního rozpočtu. Poslanci na základě požadavku komunistů částku převedli do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit již na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna jen polovinu. O dalších pěti miliardách chce rozhodnout později. S navrácením peněz i nadále komunisté nesouhlasí.

"Tohle vypadá jenom jako schválnost. To, že to není převedeno do kapitoly investic, to znamená, že se za to nenakupuje těžká technika, je pro nás sice pozitivní signál. Ale není to signál, že prostředky se opravdu používají na řešení pandemie covidu-19. Naším nepřítelem není někdo, kdo proti nám bojuje těžkými zbraněmi, ale pandemie," uvedl Filip. "Máme před sebou docela těžké období a z těch deseti miliard hned polovinu v lednu vydat nám nepřipadá jako krok správným směrem," dodal.