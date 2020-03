Filharmonie Brno bude koncert živě přenášet na webu a facebooku

Brno - Filharmonie Brno kvůli hrozbě koronaviru nemůže hrát před lidmi, čtvrteční koncert tak alespoň bude živě přenášet na webových stránkách a svém facebookovém profilu. Hudbu ve světové premiéře doprovodí vizualizace umělce Cori O´Lana ve spolupráci s Ars Electronica. Oproti plánu se koncert neuskuteční v Janáčkově divadle, ale v menším Besedním domě. Orchestr obsadí i celé hlediště.

"Chci velmi poděkovat orchestru, šéfdrigidentovi i Corimu O´Lanovi, že posluchačům takto vyšli vstříc. Cori bude vizualizace osobně pouštět v sále," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

"Vizualizace, které díky snímačům nad hudebníky převádějí v reálném čase hudbu do obrazů, posluchači u monitorů uvidí. Budeme je prostřihávat do záběrů na orchestr," uvedl šéfdirigent brněnských filharmoniků Dennis Russell Davies.

Hudební složku koncertu tvoří Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského a Fresky Piera della Francesca od Bohuslava Martinů. Koncertu bude předcházet krátký videoúvod ředitelky a šéfdirigenta Filharmonie Brno.

Čtvrteční koncert v Janáčkově divadle byl prakticky vyprodán, stejně jako páteční repríza stejného programu. Posluchači mohou vstupenky na zrušené koncerty vracet ode dne následujícího poté, co se měl koncert uskutečnit. Vracejí se pouze ve filharmonickém předprodeji v Besední ulici, který je otevřený od pondělí do pátku od 13:00 do 19:00.

O tom, kolika dalších koncertů se zákaz dotkne, zatím nechce Kučerová spekulovat. "Jisté je zatím asi jen to, že nebudeme hrát ani příští týden, kdy máme čtyři vyprodané koncerty. I na tyto budeme vracet vstupné," doplnila Kučerová.