Fialu Babišovo setrvání v čele ANO nepřekvapilo, varoval před radikalismem

Praha - Premiéra Petra Fialu (ODS) nepřekvapilo, že Andrej Babiš zůstane šéfem hnutí ANO, řekl večer v televizi CNN Prima News. Za hlavní a vážnou informaci z tiskové konference po jednání předsednictva ANO považuje to, že ANO chce konkurovat extremistům a získávat radikální voliče. Varoval před spojením populismu a radikalismu.

Babiš po jednání předsednictva ANO oznámil, že zůstane předsedou hnutí i poslancem. Hlavními tvářemi opozičního subjektu ale podle něj budou šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a Karel Havlíček, který nově povede stínovou vládu. Vedle Fialovy vlády bývalý premiér Babiš ostře kritizoval i předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamuru a ČSSD Michala Šmardu, kteří podle něj zradili zájmy svých voličů přímou či nepřímou podporou Petra Pavla. Ten v lednových prezidentských volbách Babiše porazil.

Podle Fialy se jasně ukázalo, že ANO by nebylo nic bez svého majitele a že bude pokračovat ve své dosavadní politice slíbit všechno všem v naději, že voliči zapomněli. "Ta třetí věc, kterou jsme se dozvěděli, je vážnější, a to je, že hnutí ANO chce konkurovat extremistům a chce získávat voliče, kteří dosud volili radikální nebo extrémní strany," řekl. Jmenoval voliče SPD a komunistů, obecně zmínil i další strany, které se v minulých volbách nedostaly do Sněmovny.

Premiér předpokládá, že bude pokračovat standardní politické střetávání šéfa vlády a lídra opozice. Nebezpečné je to, co se ukázalo už v prezidentské kampani, že se hnutí ANO obrátilo od populistické rétoriky k velmi radikální rétorice s použitím lží a nepravd, řekl. "Populismus, pokud se spojuje s radikální pozici, tak to určitě dobrá zpráva není," dodal Fiala.