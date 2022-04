Fiala věří, že Maďarsko se bude aktivněji angažovat v řešení situace na Ukrajině

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že Maďarsko se po parlamentních volbách bude aktivněji angažovat v řešení ruské agrese na Ukrajině. Ve vyjádření pro ČTK uvedl, že Evropa musí být jednotná a postavit se za Ukrajinu. Podle bývalého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) maďarský premiér Viktor Orbán prokázal, že je jedním z nejzkušenějších politiků v Evropské unii.

Po sečtení více než 98 procent odevzdaných hlasů má Orbánova konzervativní strana Fidesz přes 53 procent hlasů, informovala stanice BBC. Fidesz, který v Maďarsku vládne od roku 2010, tak zřejmě zůstane u moci další čtyři roky.

"Gratuluji V. Orbánovi k volebnímu vítězství. Věřím, že Maďarsko se po volbách bude aktivněji angažovat v řešení ruské agrese na Ukrajině. Evropa musí byt jednotná a postavit se za Ukrajinu, na jejímž území páchá Rusko válečné zločiny," uvedl Fiala.

Maďarsko, na rozdíl od většiny svých spojenců v EU a jako jediný z unijních sousedů Ukrajiny, odmítlo dodat Kyjevu zbraně i umožnit jejich transport přes své území. Maďarská vláda se také aktivně postavila proti uvalení sankcí na dovoz ruské energie s poukazem na to, že by to vážně poškodilo ekonomiku země.

"Viktoru Orbánovi gratuluju. Je úžasné, že dokázal porazit slepenec šesti stran, které se proti němu postavily, a opět zvítězil. Vždy jsem říkal, že je to jeden z nejzkušenějších politiků EU, a myslím, že to prokázal i v těchto volbách," napsal ČTK Babiš. Je zvědavý na to, jak se současná česká vláda postaví k další spolupráci v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), která podle Babiše v EU dosáhla významných úspěchů.

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na twitteru kritizoval to, že Orbán podle něj postavil kampaň na tom, že nechce rozzlobit Kreml, a šíří ruskou propagandu proti ukrajinskému vedení. "Dál také pokračuje v mazání svobodných médií z mapy, zastrašování novinářů a blokuje přístup opozičních politiků do veřejného prostoru. Občané nemají možnost slyšet ucelené informace a podle nich se nezávisle rozhodnout. K takovémuto 'volebnímu vítězství' opravdu nelze blahopřát," uvedl Bartoš.

Naopak šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura Orbánovi pogratuloval a Fidesz označil za vlasteneckou stranu. "Zvítězil, i když se proti němu spojili všichni ostatní. SPD na rozdíl od Fialovy vlády podporuje spolupráci V4," uvedl Okamura. V programovém prohlášení kabinet Spolu a Pirátů se STAN uvádí, že spolupráce ve V4 bude součástí vazeb na všech úrovních.