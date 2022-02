Fiala: Summit NATO potvrdil vůli aliance maximálně podpořit Ukrajinu

Praha - Summit NATO jednoznačně potvrdil vůli členských států aliance maximálně podpořit Ukrajinu a dát jasně Rusku najevo, že jeho agrese vůči Ukrajině není přijatelná. Po jednání summitu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS), který se ho on-line zúčastnil společně s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident podle Fialy na jednání mluvil o nutnosti odstřižení Ruska od platebního systému SWIFT. Podle Fialy musí Česko hledat spojence, aby sankce proti Rusku šly ještě dále než nyní.

Český premiér řekl, že členské státy na summitu vyjádřily odhodlání rozhodným způsobem bránit své území, pokud by bylo jeho bezpečí ohroženo. Na jednání také zazněl rozhodný úmysl posilovat východní křídlo NATO. Česko je podle Fialy připraveno se do takového postupu po aktivaci příslušných plánů NATO zapojit. Připomněl, že vláda dnes schválila možnost vyslání až 580 vojáků začleněných do sil velmi rychlé reakce NATO na jakékoli alianční území.

Premiér řekl, že Zeman podpořil sankce proti Rusku a podpořil jejich zpřísnění včetně odstřižení Ruska od systému SWIFT. "Řada států zdůrazňovala potřebu pokračovat v sankcích, některé zmiňovaly i systém SWIFT, což je důležité. Myslím si, že Česká republika a podobně smýšlející státy musí hledat co nejvíc spojenců pro to, abychom v těch sankcích šli ještě dál," dodal.

Od spojenců také podle Fialy zaznívalo jednoznačné přesvědčení, že je potřeba posílit financování obrany především evropských zemí NATO. Připomněl, že česká vláda se zavázala do roku 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP.

Předseda vlády ocenil, že i státy, které jsou od Ruska vzdálenější, si jsou vědomi nutnosti společné obrany při ohrožení členského státu.

Podle Fialy se summitu zúčastnily všechny členské státy NATO, zastoupena byla také Evropská unie a přizvány byly Švédsko a Finsko, které prohlubují spolupráci s aliancí. Snahu Finska a Švédska více spolupracovat s NATO Fiala označil za výsledek agresivní imperiální politiky Ruska.

Fiala připomněl, že ČR běžně na summitech NATO zastupuje Zeman. "Pan prezident mě k tomu přizval, mimo jiné proto, abychom v těchto těžkých chvílích ukázali jasnou jednotu české politické reprezentace, naše sjednocení na tom, že je potřeba podpořit Ukrajinu a že není možné ustupovat agresi režimu Vladimira Putina," řekl.

Fiala se připojil se Zemanem k summitu netradičně z budovy českého generálního štábu v Praze.