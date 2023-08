Fiala nemá ze situace kolem brněnské ODS radost, přál by si rozhodnutí v kauze

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) ze situace kolem brněnské ODS nemá radost. Přál by si, aby už v kauze přidělování nebytových prostor v Brně padlo finální rozhodnutí, řekl dnes novinářům po jednání vlády. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle informaci serveru Seznam Zprávy míní, že v kauze přidělování nebytových prostor figuruje brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Ta dnes novinářům řekla, že ohledně kauzy nemá žádné nové informace.

V dokumentu, v němž kriminalisté sdělují obvinění dvěma podezřelým. uvedli, že prostory v domě v ulici Hlinky měly původně sloužit k vybudování bydlení pro Vaňkovou a že její příbuzní sehráli roli bílých koní. Server připomíná, že k této větvi kauzy žádal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) prostřednictvím svých ministerských pravomocí Nejvyšší státní zastupitelství o některé informace k případu. Vaňková tvrzení Seznam Zpráv odmítla.

"Ze situace, která je kolem brněnské ODS, žádnou radost nemám," řekl Fiala. "Kolem paní primátorky se dlouhodobě objevují články, které se týkají údajného získání nějakých bytů. Zatím je to v rovině článků a údajného vyšetřování, o kterém já nic nevím a nemám žádné zprávy a ani nemohu," řekl předseda vlády.

Je podle něj důležité počkat na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. "Já už bych si přál, aby bylo nějaké rozhodnutí, aby to skončilo tak či onak, ale aby prostě bylo jasno a nebyli jsme neustále vystavováni nějakým článkům," uvedl Fiala. "Ale to, co se dnes objevuje, to nejsou nové věci, možná jsou tam nějaké nové akcenty. Tento případ je dlouhodobě medializován a já jenom doufám, že dospěje brzy k nějakému závěru," dodal premiér.