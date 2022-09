Fiala: Evropa musí vůči Rusku zachovat jednotný postoj a dál pomáhat

Londýn/Amsterodam/Berlín - Evropské státy se shodují v tom, že Ukrajině je třeba dál pomáhat humanitárně, vojensky a finančně, řekl dnes na dotaz ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Je třeba zachovat jednotný postoj, zdůraznil. Částečná mobilizace, kterou dnes ráno vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin, je snahou o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko, uvedl Fiala v dnešním vyjádření pro ČTK.

"Jako předsednická země (EU) chceme spoluiniciovat zachování jednotného postoje evropských států vůči ruské agresi. Jednota Evropy, která v minulosti nebyla samozřejmá, je naší velkou zbraní, a myslím, že Vladimír Putin byl překvapen tím, jak jednoznačně se evropské státy vyjádřily na podporu Ukrajiny, jak jsme jednomyslně přijímali sankce vůči Rusku. To jsou kroky, ve kterých je potřeba pokračovat. Znamená to další podporu Ukrajiny. I v tom existuje shoda mezi evropskými zeměmi. Myslím (pomáhat) nejen humanitárně, ale také vojensky a finančně," řekl ČTK Fiala při dnešní návštěvě Hluboké nad Vltavou.

Putin dnes v televizním vystoupení uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace je na obranu před Západem, který se podle něho snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace, která se dotkne hlavně ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností, začne podle prezidenta okamžitě. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua armáda povolá v rámci mobilizace 300.000 záložníků.

"Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat," dodal dnes Fiala.

"Vyhlášením částečné mobilizace v Rusku definitivně padá Putinova lež o 'speciální operaci'. Putin zkrátka vede krvavou válku proti Ukrajině," napsal na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rusko invazi označuje za speciální vojenskou operaci. "Nesmí ji vyhrát. A nevyhraje. Prohraje i v energetické válce, kterou vede proti nám i celé Evropě," dodal Rakušan.

Putinova mobilizace je přiznáním neúspěchu, zní z Evropy

Vyhlášením částečné mobilizace ruský prezident Vladimir Putin přiznává, že invaze na Ukrajinu selhává. Řekl to dnes britský ministr obrany Ben Wallace. Podle nizozemského premiéra Marka Rutteho je mobilizace znamením Putinovy paniky. Také německý kancléř Olaf Scholz považuje vyhlášení mobilizace v Rusku za přiznání neúspěchu ruské války.

"Putin a jeho ministr obrany poslali desetitisíce vlastních občanů na smrt, špatně vyzbrojené a špatně vedené," uvedl Wallace. Podle něj Putin porušením slibů, že nebude mobilizovat a že nebude anektovat další části Ukrajiny přiznal, že "jeho invaze selhává".

"Žádné množství hrozeb a propagandy nemůže zakrýt skutečnost, že Ukrajina v této válce vítězí, mezinárodní společenství je sjednocené a Rusko se stává globálním vyvrhelem," dodal Wallace.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že příkaz k mobilizaci je znamením paniky v Kremlu a neměl by být brán jako přímá pohrůžka plnohodnotnou válkou proti Západu. Mobilizace a vyhlašování referend, to vše jsou známky paniky, řekl Rutte podle agentury Reuters.

"Jeho (Putinovy) řeči o jaderných zbraní jsou něčím, co jsme mnohokrát slyšeli už dříve a nechává nás to chladnými," řekl šéf nizozemské vlády veřejnoprávní stanici NOS. "Všechno je to součástí rétoriky, kterou známe. Radil bych zůstat v klidu," dodal.

Německý kancléř Scholz vidí v oznámení částečné mobilizace neúspěchy v ruské útočné válce, řekl podle tiskových agentur mluvčí spolkové vlády Wolfgang Büchner. "To všechno se dá vysvětlit jen na pozadí skutečnosti, že ruské napadení Ukrajiny neproběhlo úspěšně," citoval Scholze podle agentury DPA jeho mluvčí. Putin musel přeskupit své jednotky, stáhnout se od Kyjeva a ani na východě Ukrajiny nedosáhl kýženého úspěchu, řekl mluvčí. "To je viditelný signál o tom, že Ukrajina je při obraně vlastní celistvosti a suverenity velmi efektivní, v neposlední řadě i díky masivní a velké podpoře z mnoha zemí světa, zvlášť i z Německa," dodal mluvčí.

Německý vicekancléř a minstr hospodářství Habeck prohlásil, že mobilizace je dalším špatným krokem ze strany Ruska a německá vláda se poradí, jak na něj reagovat. Rusko podle Habecka mobilizací "praktikuje politiku eskalace této útočné války v rozporu s mezinárodním právem". Podle německého ministra financí Christiana Lindnera mobilizace ukazuje, že válka bude trvat ještě dlouho, což vyžaduje přijetí ekonomických a politických kroků. Podle něj je mobilizace "známkou slabosti".

Čína po Putinově slovech o jaderném vydírání vyzývá k dialogu

Čínské ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo všechny strany k dialogu v reakci na slova ruského prezidenta Vladimira Putina o jaderném vydírání Ruska Západem. Všechny strany by se měly pokusit najít řešení na bezpečnostní obavy protistrany, uvedl mluvčí ministerstva Wang Wen-pin podle agentury Reuters na pravidelném setkání s tiskem.

Čínská pozice k dění na Ukrajině je "konsistentní a jasná", uvedl podle Reuters mluvčí ministerstva.

Čína si ohledně více než půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu zachovává neutralitu. Pozornost ale vyvolala nedávná vyjádření po schůzce čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s Putinem na summitu zemí Šanghajské organizace pro spolupráci v Samarkandu. Ruský prezident tehdy řekl, že "chápe obavy" Číny kolem konfliktu na Ukrajině a slíbil, že Moskva udělá vše pro to, aby skončil co nejdřív.