Fiala: ČR je na hraně počtu uprchlíků, který je schopna zvládat

Praha - Česká republika je na samé hranici počtu uprchlíků, který je bez větších problémů schopna absorbovat. Do Česka za tři týdny ruské invaze přišlo 270.000 válečných utečenců z Ukrajiny. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání tripartity to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj ČR patří k zemím, které zvládají příliv příchozích nejlépe.

"V současné době je v ČR 270.000 lidí, kteří utekli před válečným konfliktem. Musíme si přiznat, že jsme na samé hranici toho, co dokážeme bez větších problémů absorbovat," řekl předseda vlády. Podle něj ČR musí pokračovat v krocích, které pomohou další případné vysoké počty příchozích zvládnout. Zmínil připravované změny zákonů, které upravují víza, zabezpečení, vzdělávání či zaměstnávání uprchlíků. Vláda se shodla také na příspěvcích na ubytování, ministerstvo pro místní rozvoj chystá dotace pro obce na pořízení a rekonstrukce bytů.

Podle dřívějších modelů z minulých migračních vln ČR mohla přijmout takový počet uprchlíků, který odpovídá dvěma procentům obyvatel. Je to něco přes 200.000 lidí. Fiala uvedl, že ČR patří k cílovým zemím příchozích a také ke státům, které migrační vlnu zvládají nejlépe. Dodal, že Česko má největší počet registrovaných na počet obyvatel. Ministerstvo vnitra vydalo dosud kolem 180.000 víz ke strpění.

Víc než polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Řada mužů, kteří pracovali v ČR, se naopak vrátila do vlasti bojovat. Mnohé firmy rodinám svých ukrajinských zaměstnanců poskytují podporu. Zaměstnavatelé nabízejí volná místa. Uprchlíci s vízem ke strpění budou mít po přijetí projednávaného zákona volný přístup na český trh práce, pracovní povolení nebudou potřebovat. Podle expertů na integraci by Česko mělo využít vzdělání a kvalifikaci příchozích.

Lídři odborů i zaměstnavatelů ocenili Fialovu cestu na Ukrajinu

Zástupci odborů i zaměstnavatelů po dnešním jednání tripartity ocenili úterní návštěvu Fialy v Kyjevě, který čelí ruským vojenským útokům. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka ukázala cesta do válečného území význam České republiky před předsednictvím v Evropské unii, kterého se Praha ujme v druhé polovině letošního roku.

Fiala navštívil Ukrajinu spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou vlády Denysem Šmyhalem jednali o ukrajinském boji proti ruské agresi.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula za návštěvu Fialovi poděkoval. "Chtěl bych vyjádřit poděkování za odvahu a dobrou značku pro ČR, kterou prokázal," uvedl. Fialovo rozhodnutí navštívit Kyjev je podle něj přesně ukázkou toho, co je aktuálně potřeba.

Hanák uvedl, že si váží premiéra, který o svobodě a demokracii jen nemluví. Cesta na území, kde agresor likviduje civilní obyvatelstvo, podle něj vyjádřila jasný postoj a statečnost. "Je to ta správná cesta, jak ukázat lidem příklad a také to, co je Česká republika. Když se blíží předsednictví, ukazujeme, jak významnou částí ČR (v Evropské unii) je," řekl. Doufá, že se Česko při předsednictví předvede jako stabilizovaná země se skvělými flexibilními lidmi.