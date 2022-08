Festival TrutnOFF věnovaný míru a Ukrajině zaplnil brněnskou Střelnici

Na brněnské Střelnici pokračoval 19. srpna 2022 festival TrutnOFF BrnoON, který navazuje na přerušenou tradici trutnovských rockových festivalů, která sahá do 80. let minulého století.

Brno - Hudbu různých žánrů, ale také autorské čtení poezie nebo mše pod širým nebem přinesl festival TrutnOFF BrnoON do areálu Na Střelnici v Brně-Pisárkách. Začal ve čtvrtek, dnes nabírá na síle, gradovat bude o víkendu. Navazuje na tradici trutnovských festivalů, v Brně se koná potřetí. Pořadatelé ročník věnovali míru a svobodě Ukrajiny.

Kapely se střídají na dvou scénách. V podvečer zahrála například brněnská rocková skupina Škaredá holka, která nedávno obnovila činnost po téměř 30 letech, vrátila se do nahrávacích studií i na koncertní pódia. "Bude o nás teď celkem slyšet," řekl frontman Karel Heřman.

Po Škaredé holce vystoupila crossoverová kapela Našrot, jedna z festivalových stálic. "Příští rok oslavíme 35 let činnosti, téměř ve stejné sestavě," připomněl zpěvák Petr Hrabalik.

Koncert punkové kapely !V.V.Ú. zkomplikoval zpožděný vlak s bubeníkem. Za bicí tak na chvíli zasedl hlavní pořadatel festivalu Martin Věchet.

Hlavní zahraniční hvězdy si festival nechává na pozdní večer a noc. Dnes je to kapela The Sisters of Mercy, v sobotu Reef, v neděli Julian Marley, syn ikony žánru reggae Boba Marleyho.

Už ve čtvrtek v Brně pršelo, i dnes odpoledne festivalový areál zkropilo několik přeháněk, předpověď na víkend je nejistá. Mnozí návštěvníci festivalu však mraky berou jako lepší alternativu než spalující slunce. "Ve Woodstocku taky pršelo," řekl František "Čuňas" Stárek, jenž uvádí koncerty v undergroundovém stanu.

Dějištěm festivalu, který skončí v neděli večer, je areál někdejší střelnice a vojenského sportoviště u řeky Svitavy. Nyní patří městu, které plánuje modernizaci. S konáním festivalu však počítá. Návštěvnost přehlídky pořadatelé dlouhodobě nezveřejňují, už dnes večer se však lidé v areálu počítali na tisíce.