Festival Oty Hofmana v Ostrově nabídne devět soutěžních filmů a čtyři seriály

Ostrov (Karlovarsko) - Dětský televizní a filmový festival Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku nabídne letos v soutěžní sekci devět celovečerních snímků a čtyři seriály. Dějištěm 55. ročníku se kromě Ostrova stanou letos poprvé také další města, a to Karlovy Vary a Sokolov. Pořadatelé chtějí připomenout letošní dvě kulatá výročí, 50 let od předpremiéry filmu Tři oříšky pro Popelku a 40 let od uvedení seriálu Návštěvníci, řekl dnes novinářům ředitel festivalu Vladimír Keblůšek. Festival se koná od 8. do 13. října.

Letošní ročník nabídne soutěžní filmy, jako je Princezna zakletá v čase 2, Největší dar, Bastardi či #annaismissing. Soutěžit budou také seriály Pět let, Jedna rodina či Společně sami. Filmy představí delegace z řad tvůrců a herců. Promítat se bude také seriál Návštěvníci či pohádka Tři oříšky pro Popelku. Předpremiéru filmu Tři oříšky pro Popelku viděli diváci poprvé před 50 lety právě právě v Ostrově. Na festival by měl letos dorazit hlavní protagonista filmu Pavel Trávníček. Kostýmy z obou filmů připomene výstava v Domě kultury.

Filmy a akce festivalu v Ostrově během pěti dnů navštíví každý rok asi 10.000 dětí. Kapacity kinosálů jsou tak naplněny. Účastní se mateřské, základní i střední školy z Ostrova a okolí. Rozšířením do Karlových Varů a Sokolova se možnost vidět soutěžní filmy nabídne dalším asi 4500 dětí. Ty také budou moci hlasovat o tom, jak se jim film líbil, a absolvovat besedy s odborníky.

Pro účastníky jsou letos poprvé připravené pracovní listy. "Část pracovních listů je určená pro učitele, aby dokázali děti motivovat a říct jim, co je obsahem filmu, který uvidí. A další část je pak určená pro děti, kdy po projekci budou zpětně reagovat na to, jestli pochopili, o co v tom příběhu jde. Učitelé to pak mohou použít i k další výuce," řekl ředitel. Vybrané filmy a seriály podle něj zpracovávají aktuální a tíživá témata, jako je internetové prostředí, dospívání, šikana či znásilnění.

Hlavní ocenění Zlatou buřinku, která pořadatelé udělují za zvláštní přínos v oblasti dětského filmu, letos obdrží Jiřina Bohdalová, která ji také osobně převezme. Začne se udělovat i cena hejtmana Karlovarského kraje. Získá ji německý producent Gert Müntefering, který stál za koprodukčními seriály jako Pan Tau, Arabela, Návštěvníci nebo Létající Čestmír.

Kromě promítání festival v Ostrově opět nabídne i další program, zejména debaty s tvůrci, besedy a přednášky na témata, se kterými se děti mohou potkat. Chybět nebude ani filmová a mediální laboratoř, která patří mezi zvláštnosti festivalu. Děti se díky ní učí práci kameramanů, moderátorů, zpravodajů a dalších filmových a televizních profesí.

Rozpočet ostrovského festivalu je letos zhruba tři miliony korun, přičemž polovinu dá město Ostrov. Přispívá ale také Karlovarský kraj, ministerstvo kultury nebo sponzoři.