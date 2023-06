Festival Glastonbury jde do finále, vyvrcholí britskou rozlučkou Eltona Johna

Pilton (Británie) - Fanoušci zpěváka Eltona Johna dnes od brzkých ranních hodin čekali u hlavního pódia hudebního festivalu Glastonbury, kde se večer 76letá popová hvězda chce rozloučit s koncertováním v Británii. Bude to vyvrcholení 51. ročníku jedné z největších hudebních přehlídek na světě, jejíž program letos zahrnoval jména jako Guns N' Roses, Lil Nas X, Lana Del Rey nebo Arctic Monkeys. Johnovo vystoupení má obohatit několik hostů, jejichž jména organizátoři tají.

Rodák z Londýna, jehož hudební kariéra trvá přes 50 let, ještě na Glastonbury nikdy nevystupoval. Nyní se věhlasný festival v anglickém hrabství Somerset stane poslední britskou zastávkou jeho dlouhotrvajícího rozlučkového turné, uvádí zpravodajská společnost BBC.

Dvouhodinový koncert na hlavní scéně Pyramid Stage začne ve 21:00 místního času (22:00 SELČ), lidé se však u bariéry pod pódiem začali shromažďovat už ve čtyři hodiny ráno, aby měli jisté místo s dobrým výhledem. Někteří přišli ve speciálních kostýmech odkazujících na zpěvákovy módní návyky, přičemž nechyběly ikonické brýle s tlustými rámy a barevnými skly.

"Prostě jsem tady musel být. Je to velmi důležité," řekl Greg Rathbone, který dorazil z anglického Coventry. Jiný fanoušek Alejandro Torres vážil o poznání delší cestu, když na koncert přiletěl z kolumbijské Bogoty. "Chci slyšet Benny and the Jets, Candle In The Wind, Goodbye Yellow Brick Road. Písničky, které slýchám od doby, kdy jsem byl malý kluk, ale takhle, přímo před nosem!" řekl BBC.

John pro tuto příležitost připravil "zbrusu nový koncert". "Začnu skladbou, kterou jsem nehrál asi deset let, tak uvidíme, jak to dopadne," řekl v rozhovoru. Vystoupení má zahrnovat i čtveřici hostů, přičemž podle agentury AFP se spekuluje o jménech jako Harry Styles, Billy Joel, Ed Sheeran nebo Britney Spearsová. Něco podobného zažili diváci na Glastonbury loni, když na závěr sobotního programu zahrál člen legendárních The Beatles Paul McCartney, k němuž se v průběhu koncertu připojili frontman kapely Foo Fighters Dave Grohl a rockový zpěvák Bruce Springsteen.

Před Johnovým vystoupením mohli jeho fanoušci na hlavní scéně sledovat americké country trio The Chicks, které dnešní program na Pyramid Stage zahájilo. Vpodvečer vystoupí rapper Lil Nas X, zatímco v nabídce dalších scén figurují Alt-J, Rudimental nebo Queens of the Stone Age.

Hlavními hvězdami sobotního večera byli američtí hard-rockeři Guns N' Roses, kteří mimo jiné na pódiu vyjádřili podporu Ukrajině, když jednu ze skladeb doprovodili záběry domů zničených bombardováním, zatímco frontman Axl Rose zpíval v tričku s ukrajinskou vlajkou. Podle BBC nicméně nepřilákali tak početný dav jako před nimi vystupující popová zpěvačka Lizzo.

Na Glastonbury každoročně do areálu Worthy Farm u vesnice Pilton přijíždějí desetitisíce lidí, kolem 200.000 lístků na letošní ročník se prodalo zhruba za hodinu. Organizátoři nabízí kromě mixu nejrůznějších hudebních stylů a žánrů také výběr z mnoha dalších forem umění od filmu po poezii.