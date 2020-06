Fed po zátěžových testech omezil bankám dividendy a odkup akcií

Washington - Americká centrální banka (Fed) omezila největším komerčním bankám v zemi výplatu dividend a nejméně do konce září jim zakázala odkup vlastních akcií. Požádal je také o revizi dlouhodobých kapitálových plánů. Fed tím reaguje na nejnovější výsledky zátěžových testů amerických bank, které ukázaly, že banky čelí výrazným kapitálovým ztrátám. Centrální banka testovala, jak jsou komerční banky schopny odolat ekonomickému propadu způsobenému koronavirovou pandemií.

Fed neupřesnil, jak jednotlivé banky v jeho pandemické analýze dopadly. Zjistil však, že všech 34 testovaných bank by v případě nejhoršího scénáře, kdy by ekonomické oživení mělo tvar písmene W, vykázaly souhrnnou úvěrovou ztrátu 700 miliard USD (16,7 bilionu Kč). Tvar W znamená, že po recesi a krátkém oživení by se ekonomika vrátila znovu do recese.

Banky sice podle Fedu jsou schopné odolat vážnému, prudkému a dlouhodobému hospodářskému poklesu, několik by se jich ale dostalo blízko svých minimálních kapitálových požadavků. S ohledem na tuto skutečnost Fed stanovil limit týkající se toho, kolik kapitálu banky mohou použít na výplatu dividend investorům ve třetím čtvrtletí. Nesmějí vyplatit více než ve druhém čtvrtletí a výplata nesmí překročit průměrný čistý zisk za poslední čtyři čtvrtletí.

Fed také zakázal odkup akcií po dobu nejméně třetího čtvrtletí. Banky už kvůli pandemii odkupy akcií dobrovolně pozastavily, zatím ale nebylo jasné, jak dlouho to bude trvat.

Kroky Fedu z poslední doby jsou naprosto výjimečné. Je to poprvé od zavedení zátěžových testů z doby finanční krize let 2007 až 2009, kdy Fed musel zásadně změnit každoroční test kvůli dramatickému výkyvu vývoje ekonomiky. Po zveřejnění některých detailů v únoru musel Fed na poslední chvíli přidat analýzu citlivosti, aby zohlednil aktuální ekonomický chaos, který překonal i jeho scénář pro nejhorší případ oficiálně představený v původním testu.

Analýza naznačuje, že některé banky jsou zranitelnější než jiné. V souhrnu by měla bankám v případě nejhoršího scénáře klenout úroveň kapitálu na 7,7 procenta, některé by se však dostaly nebezpečně blízko minimální požadované hranici 4,5 procenta, kterou jsou povinny držet, aby byly považovány za dobře kapitalizované.

Bez jmenování jednotlivých bank Fedu uvedl, že některé z nich spoléhají na mnohem optimističtější výhled, než by bylo vhodné, a jejich kapitálové plánování nebylo promyšlené. Každá z bank obdržela od Fedu podrobnou zprávu o svém stavu. Banky mohou upravit své původní plány, aby získaly lepší hodnocení, a zveřejnit tyto detaily v pondělí po skončení obchodování na burzách, uvedla agentura Reuters.