Favoritem na vítěze fotbalové první ligy je podle sázkařů Slavia Praha

Praha - Sázkaři favorizují na vítězství v novém ročníku první fotbalové ligy pražskou Slavii. Věří jí více než tři čtvrtiny tipujících, a to i přestože dvě sezony po sobě na mistrovský titul nedosáhla. Nejpravděpodobnějším nejlepším střelcem sezony je u sázkových kanceláří momentálně slávista Václav Jurečka. Na sestup do druhé ligy tipují sázející a bookmakeři týmy Karviné, Zlína a Teplic. Uvedly to sázkové kanceláře, které ČTK oslovila.

"Nevycházíme z jediné sezony. Slavia je dlouhodobě výkonnostně na špičce. Dvakrát sice přišla v dobře rozjeté sezoně o titul, ale očekáváme, že potřetí se jí to nestane,“ řekl fotbalový bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Pro obhájce titulu Spartu Praha může podle sportovního experta Fortuny Romana Kovaříka krom nabitého programu být překážkou také proměna kádru, kterou Letenští před sezonou prošli. "V přestupovém okně sice byli Letenští aktivní, i tak ale zůstává otázkou, jak se kouč Brian Priske vypořádá se ztrátou klíčových opor Matěje Kováře a Tomáše Čvančary, přičemž supi krouží i kolem Martina Vitíka. Slavia je na poháry zvyklá, odchod Davida Juráska se všeobecně očekával, jinak je kádr stabilní a doplněný o několik zajímavých postav. Dá se očekávat, že zejména doma bude tým znovu hodně produktivní a na druhé straně neprůstřelný," dodal Kovařík.

Po pražských klubech je třetím favorizovaným týmem Viktoria Plzeň, vítěz předminulé sezony, které se v letních přípravných zápasech dařilo. Podle bookmakera Chance Karla Brettschneidera by tak přes kurz 10:1 mohla překvapit. "Po výměně trenéra se očekává změna herního stylu, která by jejím ofenzivním hráčům měla svědčit. Záleží také na tom, jak kabina přijme dost autoritativního trenéra Miroslava Koubka," doplnil Brettschneider.

Také mezi nejproduktivnější střelce sezony sázkaři řadí hlavně hráče Sparty a Slavie. Kromě Jurečky, který v minulé sezoně nastřílel 20 gólů, sázkaři věří také jeho spoluhráčům Mojmírovi Chytilovi a Mickovi van Burenovi. Pozornost sázkařů ale poutá také sparťan Jan Kuchta, který má za minulou sezonu na svém kontě 14 gólů.

Kanceláře také tradičně vypsaly kurzy na udržení fotbalových trenérů v čele svých týmů. Bookmakeři mají v tomto směru největší obavu o Tomáše Hejduška z Karviné a Radoslava Kováče z Pardubic. O trenérskou pozici by naopak neměli přijít trenér Slavie Jindřich Trpišovský a sparťanský kouč Priske.

Letošní prvoligová sezona začne v sobotu 22. července. Sázková kancelář Fortuna přitom neví, jestli se zúčastní výběrového řízení o generální partnerství dvou nejvyšších fotbalových soutěží na příští rok. Na tiskové konferenci Ligové fotbalové asociace před začátkem sezony to řekl generální ředitel společnosti David Vaněk. Podle něj o tom rozhodnou zejména podmínky výběrového řízení, které zatím nebylo vypsáno, a také to, jestli projde navrhovaná změna zákona o hazardních hrách.