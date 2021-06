Favoritem MS je podle bookmakerů Rusko, objem sázek možná bude rekordní

Praha - Největším favoritem hokejového MS v Lotyšsku před čtvrtečními čtvrtfinálovými zápasy zůstává podle bookmakerů Rusko (3,5:1 - 3,55:1), Češi by měli skončit čtvrtí (na titul jsou kurzy 7,5:1 - 7,8:1). Ve čtvrtfinále proti Finsku jsou mírnými favority, na jejich výhru po 60 minutách jde zhruba polovina sázek. ČTK to dnes sdělili zástupci sázkových kanceláří. Objem sázek zatím dosáhl zhruba 1,45 miliardy Kč, sázkové kanceláře očekávají, že by mohl být překonán předloňský hokejový rekord přijatých sázek z MS na Slovensku za 1,8 miliardy korun. Záležet bude na tom, jestli český tým postoupí do bojů o medaile.

"Po základních skupinách dosahují vklady na šampionát u Fortuny v Česku zhruba 500 milionů korun, což zhruba odpovídá šampionátu před dvěma roky. Překvapivé výsledky zejména v prvních třech dnech mistrovství hrály do karet bookmakerů, V dalších dnech se už ale sázkaři dokázali s novou situací vyrovnat. Někteří si naopak díky vkladům na úspěchy papírově slabších týmů dokázali připisovat i při nižších vkladech velmi vysoké výhry. Co se týče rekordu, zásadní bude zejména to, zda se českému týmu podaří projít přes čtvrtfinále," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Kvůli neobvyklým výsledkům podle něj společnost vyplatila řadu výher s relativně nízkými sázkami a vysokými kurzy. Jeden ze sázkařů na jeden tiket umístil výhru Dánska nad Švédskem (4:3), Slovenska nad Ruskem (3:1), Německa nad Kanadou (3:1) a remízu Česka s Běloruskem (3:2 po prodloužení). Za deset korun při kurzu 4997:1 vyhrál téměř 50.000 korun.

Nejvyšší výhru zatím eviduje Tipsport. Sázkař zde vsadil milion korun na to, že Švýcarsko porazí Slováky minimálně o dva góly (8:1) a Česko porazí Švédy (4:2). Vyhrál zhruba čtyři miliony čistého.

"Čtvrtfinále MS je už absolutní loterie, na jeden zápas je to zvlášť v hokeji občas neskutečně kruté. Celá základní skupina je teď zapomenuta, i když jste v ní třeba excelovali. Jsem zvědavý třeba na Kanadu, která byla prakticky jeden gól od vyřazení. Jenže oni jsou turnajové mužstvo, mají to v povaze, budou se rvát a favorizované Rusko rozhodně nečeká snadný postup," doplnil bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Všechny čtvrtfinálové zápasy se hrají ve čtvrtek, utkání Česko - Finsko začíná v 19:15. V Chanci podle mluvčí Markéty Světlíkové jde na výhru Česka v základní hrací době 48 procent sázek, na remízu 29 procent, zbylých 23 procent sázkařů věří Finům. "Zatím nejvíce sázeným zápasem byl duel Česko - Švýcarsko, na který jsme přijali sázky za 9,2 milionu korun. Následoval zápas Česko - Švédsko s vklady za 7,4 milionu korun," dodala Světlíková.

Sázky na poslední hokejové mistrovství světa na Slovensku dosáhly u domácích sázkových kanceláří 1,8 miliardy korun. O půl miliardy tak překonaly rekord ze šampionátu v Dánsku z roku 2018. Celkově rekordní událostí bylo fotbalové MS 2018 v Rusku s objemem 2,5 miliardy korun.

Kurzy na celkové vítězství (aktuální a jejich porovnání s kurzy před začátkem MS):

Tým Aktuální kurzy Před začátkem Rusko 3,5:1 - 3,55:1 4:1 - 4,45:1 USA 5,5:1 10,5:1 - 11:1 Švýcarsko 6,5:1 18:1 - 21:1 Česko 6,8:1 - 7:1 5,8:1 - 6:1 Finsko 7,5:1 - 7,8:1 8:1 - 9:1 Kanada 10:1 4,5:1 - 4,7:1 Německo 20:1 80:1 - 85:1 Slovensko 20:1 - 22:1 90:1 - 100:1

Zdroj: Tipsport, Chance, Fortuna a Sazkabet