Farmář z Plzeňska: Krávy vinou sucha nemají na loukách co spásat

Železný Újezd (Plzeňsko) - Dobytek na pastvinách na jihu Plzeňska už nemá vinou sucha téměř co spásat. Pokud krávy chodí jen po holé zemi, začnou bučet a chovatelé musí stáda přesouvat jinam, kde něco málo narostlo. ČTK to řekl Radovan Sochor, spolumajitel stejnojmenného rodinného statku v okolí Železného Újezda na Plzeňsku, který hospodaří na 200 hektarech. Zásob krmiva na zimu mají farmáři málo a bojí se, že pokud bude sucho ještě jeden až dva týdny, budou muset letošní senáž a siláž vyvážet ze skladů na pastviny. Navíc v oblasti Brd ubývá voda, i když jí tam vždy bylo hodně a kvalitní.

Problémy se sklizní sena a jetele na krmení má vinou veder také velká zemědělská firma Lukrena a.s. z Dolní Lukavice, která hospodaří na jihu Plzeňska na zhruba 3300 hektarech.

"V okolí Mitrovic a Železného Újezda, kde paseme, se vytvořila vlastně oblast dešťového stínu, spadlo tam velmi málo srážek a je to katastrofa. Vláha dopadla jenom na nejvrchnější vrstvu vegetace, do země se to prakticky vůbec nedostalo," uvedl Sochor.

Krávy a býky přesouvá z pastviny na pastvinu. "Normálně se (dobytek) vždy na kvalitní pastvě napásl, lehl, zažíval a přežvykoval. Dnes se pase celý den a času na odpočinek je velmi málo," řekl.

Zásoby na zimu má zatím malé. "Proto se snažím prodat třetinu stáda, které jsem deset let budoval, tedy 30 březích krav," uvedl farmář. Sucho je ale také v Německu, Rakousku a Polsku, a tak panuje na evropském trhu dobytka přetlak. Vlastně ho nikdo nechce. Farmáři krávy neodkoupí a jatka mají pořadníky a maso na porážku nevezmou hned. "A byť ceny potravin jdou nahoru, tak farmářům se za maso platí méně," uvedl.

Sochorův statek zatím nemusel sahat do letošní sklizně krmiv. Pokud ale budou sucha ještě týden až dva, tak se tomu nevyhne. První seč byla na 60 procentech normálu. "Vojtěška byla dobrá, pro vodu si dosáhla. Jetele také, ale druhé seče už byly katastrofální a teď na loukách není nic," uvedl zemědělec. Zásoby má zatím na dvě třetiny zimy. Pokud zaprší, mohla by být ještě další seč travin a pícnin pro senáže a siláže.

Sochor na statku chová také velké býky. "Vykousávají úplně všechno a jdou i pod dráty ohradníků. Jeden osmimetrákový býk pak strčí do druhého, vylomí kůl a pak přes dráty přejdou. Nejsou agresivní, sledujeme je několikrát denně, ale jsou chytřejší než my," uvedl Sochor.

Vodu zatím má. "I když už avizovali lidé z obce, že i ve vrtu v CHKO Brdy, který byl vždy ukrutně vydatný, voda docházela," dodal.

Lukrena považuje letošní první seč ještě za celkem slušnou, protože v květnu nějaké srážky byly a ochladilo se. "Druhé senáže, to byl zmar, uklízeli jsme jen zaschlé louky. Byť jsme je dělali včas a ještě jsme je nahnojili. Ale nezapršela ani kapka, byly tři týdny pětatřicítky a ostrý vítr, a ty porosty před očima zaschly," řekl šéf představenstva Pavel Netrval. Krásně vyrostlý jetel tak vinou veder "shořel". Zimu má firma se 3000 kusy dobytka díky první seči pokrytou asi ze 70 procent.