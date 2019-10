Facebook spouští novou sekci se zprávami, vydavatelům bude platit

Los Angeles - Společnost Facebook u některých uživatelů žijících ve velkých městech ve Spojených státech spustila ve své mobilní aplikaci novou záložku, v níž se jim budou zobrazovat upozornění na zprávy místních deníků. Facebook bude vydavatelským společnostem za jejich obsah platit až miliony dolarů ročně. Podle agentury AP by se mohlo jednat o významný krok k napravení pošramocených vztahů amerického internetového obra se zpravodajskými společnostmi.

Facebook ve vyjádření uvedl, že chce novou funkcí přinášet uživatelům původní a důvěryhodné místní zpravodajství. Za tímto účelem uzavřel smlouvu s asi 200 vydavatelstvími, mezi něž patří i nejznámější americké listy jako The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe či The Chicago Tribune. Řada uživatelů na twitteru však Facebook po oznámení novinky kritizovala za to, že do seznamu důvěryhodných zpravodajských webů zahrnul i server Breitbart News, mnohými považovaný za extremistický a xenofobní.

V aplikaci se nebudou zobrazovat celé články, ale jen titulky. Uživatel bude po kliknutí na titulek přesměrován buď na internetovou stránku vydavatele, nebo do jeho aplikace, pakliže ji má nainstalovanou v telefonu. Obsah si budou moci přečíst jen předplatitelé či ti uživatelé, kteří nepřekročili počet volných článků podle podmínek jednotlivých vydavatelů.

Obsah zpráv bude pro každého uživatele vybírat počítačový algoritmus, který sleduje typ článků, jež čtenář vyhledává nejvíce. Uživatelé si také budou moci zvolit, jaké zprávy či vydavatele nechtějí zobrazovat vůbec.

Kromě toho však bude také k dispozici sekce Dnešní zprávy, která bude obsahovat články vybrané týmem "zkušených novinářů". Ti budou podle Facebooku pracovat nezávisle a bez jakýchkoli zásahů z vedení společnosti. Vybírat budou nejdůležitější zprávy, jež podle nich splňují zásady stanovené Facebookem. Mezi ně patří věcnost, různorodost názorů, původní zpravodajství, uvádění především neanonymních zdrojů či aktuálnost.

Podle agentury AP by mohlo být spuštění nové funkce pro sociální síť, která se dlouhodobě potýká s falešnými informacemi, důležitým krokem. Facebook je také dlouhodobě v konfliktu s vydavateli, kterým se nelíbí, že bezplatně zobrazuje titulky a úryvky zpráv, které na sociální síti sdílí její uživatelé.

Facebook nezveřejnil, kolik bude jednotlivým vydavatelům platit, proslýchá se však, že u velkých titulů se jedná o miliony dolarů ročně. Některé menší lokální noviny naopak nebudou od Facebooku dostávat nic. List The New York Times iniciativu nazval "vítaným prvním krokem".

Facebook zastavil zatím poslední pokus o zprostředkovávání zpráv, takzvaná "trendující témata", v roce 2018. Z konzervativní části politického spektra se totiž začaly ozývat protesty proti údajné politické zaujatosti editorů Facebooku. Když byli tito zaměstnanci nahrazeni algoritmem, začaly v sekci rychle kolovat falešné zprávy. Facebook proto následně funkci vypnul úplně.