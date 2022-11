Extraligu čeká souboj nejlepších týmů, vedoucí Pardubice nastoupí v Ostravě

Praha - Vzájemné zápasy aktuálně čtyř nejlepších týmů hokejové extraligy nabídne úterní program soutěže. Vedoucí Pardubice se představí v dohrávce 21. kola na ledě druhých Vítkovic a třetí Třinec doma přivítá v dohrávaném utkání 12. kola čtvrtou Olomouc. V dalším utkání Brno a Liberec zkompletují program 17. kola.

Souboj Vítkovic a Pardubic slibuje skvělý hokej. Vítkovice doma vyhrály všech osm zápasů a neztratily ani bod. Pardubice zvítězily v deseti posledních utkáních a venku ovládly osm z devíti zápasů, bodovaly přitom ve všech. Pouze v Brně prohrály 3:4 v prodloužení.

"Pardubice mají neskutečnou sílu a bude to asi největší prověrka. Věřím, že naším hokejem, kdy hrajeme jednoduše a umíme se soupeři dostat pod kůži, tak můžeme i Pardubice porazit a vítěznou sérii prodloužit," řekl útočník Vítkovic Petr Fridrich na klubovém webu.

Dynamo doma porazilo Vítkovice 2:1, teď chce přidat další výhru. "Vnímáme, že hraje první s druhým, ale je to další zápas z 52. Nebereme to speciálně nebo tak, že bychom se důkladněji připravovali. Snažíme se ke každému přistoupit důkladně," řekl kapitán Východočechů Patrik Poulíček. Se spoluhráči nehledí na dlouhou sérii svých výher. "Je jedno, zda se hraje o jedenáctou, čtrnáctou nebo osmou výhru. Jde jen o bodový zisk do tabulky," dodal reprezentační útočník.

Mistrovský Třinec v neděli porazil Hradec Králové, připsal si čtvrtou výhru v řadě a posunul se na třetí místo v tabulce. Před sérií tří zápasů venku čeká Oceláře Olomouc.

"Postavení v tabulce neřešíme. Tabulka je našlapaná, stačí dvakrát prohrát a budeme zase někde desátí. Jsme ale rádi, že jsme teď začali vyhrávat, protože to si tady v Třinci každý přeje. Musíme ale zůstat pokorní. Pracovat na sto procent a pokračovat v tom takhle dál," řekl obránce Milan Doudera, jenž v neděli odehrál 600. zápas v nejvyšší soutěži.

Posíleni výhrou v posledním utkání přijedou do Třince i hráči Olomouce, kteří doma naposledy přehráli Liberec a stejně jako Oceláři v tabulce přeskočili Brno. V případě další výhry se mohou v úterý posunout ještě výš.

"Vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli před reprezentační přestávkou. Soudržnost, obětavost, to všechno tam bylo. První dva zápasy po pauze od nás dobré nebyly, teď to naštěstí bylo lepší," uvedl obránce Tomáš Dujsík. Dres Hanáků by měl v Třinci poprvé obléknout útočník Karel Plášek, jenž se do extraligy vrátil ze zámoří.

Hráči Brna a Liberce budou ve vzájemném souboji usilovat o návrat na vítěznou vlnu. Kometa prohrála dva z posledních třech zápasů, Bílí Tygři neuspěli dvakrát za sebou. Pro Severočechy, kteří na začátku sezony doma s Brnem prohráli 2:3 po samostatných nájezdech, je utkání prvním ze série pěti zápasů na kluzištích soupeřů.